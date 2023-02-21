Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что перестала влезать в свои платья

Телеведущая Лера Кудрявцева посетовала на свою фигуру. Знаменитость старается поддерживать тело, однако признается — она так и не вернулась в форму после вторых родов, поэтому часть гардероба висит и ждет своего звездного часа.

«У меня, например, в гардеробе очень много дорогих платьев. Я не могу в них влезть. Так, может, и не скажешь, а там уже чуть-чуть вроде бы и уже все. Не влезаю», — рассказала она в одной из программ на федеральном канале.

Вместе с тем она отметила, что блестяще выглядеть в кадре ей помогают стилисты, которую подбирают одежду, скрывающую все недостатки и подчеркивающую достоинства.

Весной прошлого года 51-летняя знаменитость рассказывала, что из-за стресса стала налегать на сладкое и мучное, из-за чего ощутимо прибавила в весе — целых пять килограммов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как быстро похудеть и сдвинуть лишний вес с мертвой точки к весне.