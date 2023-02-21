Один человек погиб и еще не менее 14 пострадали при взрыве на заводе в Огайо

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Сейчас предприятие продолжает гореть. Во время взрыва расплавленный металл и обломки стен сначала разлетелись в стороны, а затем — устремились на головы людей.

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Новая катастрофа произошла в американском штате Огайо. На этот раз в городе Бедфорд — сильно горит металлургический завод.

Пожар возник в литейном цехе. По словам очевидцев, перед этим раздался мощнейший взрыв. Расплавленный металл и обломки стен разлетелись и посыпались на людей, которые работают на соседних предприятиях.

Пострадали как минимум 14 человек. Их увезли в больницу. В основном, с ожогами. По данным Fox News, погиб один человек.

Сейчас дым видно за 20 километров. Люди из окрестных деревень жалуются на «запах горящей нефти». Причины взрыва выясняют.

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