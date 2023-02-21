Тысячи петербуржцев уже обратились к медикам с различными симптомами.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeremy Maude; 5-tv.ru

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Санкт-Петербург накрыла волна ОРВИ. С симптомами различных вариаций этого вируса обратились к медикам почти 30 тысяч человек. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, примерно у трети диагностирован коронавирус. Из них более 7% нуждаются в стационарном лечении. Но болеть им сейчас стали меньше, да и протекает заболевание легче, по сравнению с предыдущими годами.

Если раньше доля пневмоний со второй по четвертую степени доходила до 50%, то сейчас в основном наблюдается первая, да и доля заболевших куда меньше, чем ранее.

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