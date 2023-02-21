«Очень удобно»: зачем Гребенкина покупает продукты с истекающим сроком годности

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Рита Миронова
Рита Миронова 97

Фигуристка Гребенкина покупает продукты с истекающим сроком годности

«Очень удобно»: зачем Гребенкина покупает продукты с истекающим сроком годности

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Фигуристка совсем не любит готовить, поэтому часто покупает готовые блюда. Но обязательно на грани срока годности — так экономнее.

Звезда «Танцев на льду», фигуристка Анастасия Гребенкина рассказала, что совсем не любит готовить, да и не умеет. Поэтому часто покупает готовую еду, что не самое дешевое удовольствие. Девушка призналась, чтобы не тратить слишком много денег, она  порой отдает предпочтение продуктам с истекающим сроком годности.

«Я вообще не умею готовить. Только салаты. Или могу накрыть на стол, убрать, помыть посуду. А еще можно воспользоваться услугами кулинарии из магазина. Очень удобно. Я могу взять борщ, сырники, блины, какое-то мясо», — рассказала Анастасия в эфире программы одного из федеральных каналов.

Также спортсменка призналась, что в ее доме муж — хозяин на кухне. Но она всегда старается помочь ему, в частности покупкой готовых блюд, чтобы сэкономить время.

«Иногда это экономнее, особенно, если там какие-то скидки бывают. Это очень приятно», — подчеркнула Гребенкина.

Ведущая программы Лера Кудрявцева отметила, в свою очередь, что скидки на еду бывают, когда она «немножко прокисла». Однако Гребенкина с таким мнением не согласна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что таит в себе готовая «полезная» еда.

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