Жиры, дешевое сырье, кишечная палочка: что таит в себе готовая «полезная» еда

Практически вся продукция фирм по доставке готовой еды не соответствует определению «правильное питание».

Так называемая сбалансированная еда и блюда правильного питания, приготовление и доставка которых стали популярны в России, далеко не так полезны, как утверждают ее производители. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Специалист отметила, что недавно проводила детальный анализ продукции ряда популярных брендов готовой полезной еды, и оказалось, что вся она не соответствует определению «правильное питание». Более того, по некоторым качественным характеристикам блюда просто опасны для здоровья.

Так, оказалось, что в предлагаемых рационах присутствует избыточное количество кишечной палочки, что говорит о неправильном хранении и транспортировке продукции.

Кроме того, анализ показал, что в приготовлении блюд используется самое дешевое мясо и овощи, жарка во фритюре и соусы, что не соответствует критериям здорового питания. Те же, кто регулярно потреблял эти блюда, начинали жаловаться на изжогу.

«Это значит, что есть какие-то насыщенные или низкокачественные жиры, и в процессе приготовления используется жарка. Как правило, изжогу вызывают продукты не очень высокого качества», — отметила Дианова.

Также она посоветовала не питать иллюзий насчет сбалансированности и калоража подобных блюд. По словам специалиста, речь идет только о формальном соответствии заявленному количеству белков, жиров и углеводов, однако баланс в приемах пищи не соблюдается.

«Бывает такое, что один прием пищи за счет высокой калорийности блюда может забрать половину дневного рациона, и получится, что у вас будет ужин голодный. А должен быть баланс, распределение калорий в течение дня. Кроме того, там были рационы, в которых был просто сок, как один из приемов пищи. Это категорически неправильно с точки зрения гастроэнтерологии и диетологии. Сок может быть только частью приема пищи, а не самим полноценным приемом», — пояснила диетолог.

Дианова не рекомендовала употреблять готовые блюда из-за переизбытка жиров в них тем, у кого удален желчный пузырь, кто страдает рефлюксной болезнью и изжогой. Кроме того, из-за высокого содержания сахара блюда некоторых производителей не подойдут людям, страдающим сахарным диабетом. И, конечно, готовые блюда категорически нельзя есть людям, страдающим воспалительными заболеваниями кишечника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростове-на-Дону в больницу с отравлением попали 50 человек, которые заказывали еду в фирме, предлагающей сбалансированные завтраки, обеды и ужины. После этого стало известно, что Генпрокуратура и Роспотребнадзор проверят российские компании, которые занимаются изготовлением и доставкой блюд правильного питания.