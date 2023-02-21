Появились кадры жесткой посадки вертолета в Кузбассе

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры жесткой посадки вертолета в Кемеровской области. ЧП произошло вчера возле горы Топхан.

В результате аварии погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы. Всего на борту находились шесть человек.

По предварительным данным, произошел отказ системы. Пилот вышел на связь, доложил о ситуации и совершил аварийную посадку. Известно, что вертолет АС-350 Еврокоптер поднимал сноубордистов на гору Топхан.

В июне 2021 года в Кузбассе разбился самолет Л-410, перевозивший парашютистов. Позже выяснилось, что у самолета отказал двигатель. Пилот успел об этом сообщить, но избежать жертв не удалось — в результате аварии погибли пять человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при жесткой посадке вертолета Rоbinsоn на Сахалине погибли два человека. По предварительным данным, вертолет задел одну из скал и совершил жесткую посадку. Находившаяся на борту женщина погибла, отправившись полетать на вертолете вместе с мужем. В честь ее дня рождения пара арендовала вертолет, наняла нянечку для ребенка и отправилась в страшное путешествие.