Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Rоbinsоn на Сахалине

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 5 605

Всего на борту воздушного судна находились три человека. За несколько секунд до трагедии пилот успел подать сигнал бедствия.

Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Rоbinsоn на Сахалине

Фото: www.globallookpress.com / Gerhard Zwerger-Schoner

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В результате жесткой посадки вертолета в Сахалинской области погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС России. Уточнялось, что трагедия произошла недалеко от горы Красная, расположенной в регионе.

По данным 5-tv.ru, предварительно, вертолет задел одну из скал, пилот успел подать сигнал о бедствии, но совершить жесткую посадку без фатальных последствий не удалось.

По последней информации, вертолет арендовала семейная пара. Мужу удалось выжить, но его пришлось экстренно госпитализировать с травмой головы. Супруга, к сожалению, погибла.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку. На месте работают спасатели. Детали трагедии уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед тем как пропасть с радаров, у вертолета сработал аварийный маяк.

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