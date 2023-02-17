Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Rоbinsоn на Сахалине

В результате жесткой посадки вертолета в Сахалинской области погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС России. Уточнялось, что трагедия произошла недалеко от горы Красная, расположенной в регионе.

По данным 5-tv.ru, предварительно, вертолет задел одну из скал, пилот успел подать сигнал о бедствии, но совершить жесткую посадку без фатальных последствий не удалось.

По последней информации, вертолет арендовала семейная пара. Мужу удалось выжить, но его пришлось экстренно госпитализировать с травмой головы. Супруга, к сожалению, погибла.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку. На месте работают спасатели. Детали трагедии уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед тем как пропасть с радаров, у вертолета сработал аварийный маяк.