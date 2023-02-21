Ядерная гонка? Что означает приостановка участия России в договоре СНВ

Военный эксперт Кнутов: приостановка участия РФ в договоре СНВ ограничит США в информации об ядерном оружии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Olga Sokolova; 5-tv.ru
Что это значит для мирных граждан и ждать ли новой мировой ядерной гонки?
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Этот договор, заключенный между РФ и США, который предусматривает сокращение количества ядерного оружия до определенного уровня и взаимный контроль ядерных объектов.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru объяснил, что приостановка участия России в данном договоре позволит ограничить США в информации, которую оглашать в текущей мировой ситуации небезопасно.
«Мы не будем предоставлять и допускать инспекции и объективную информацию о состоянии наших ядерных сил и местах их дислокации. То есть перестаем передавать разведывательную информацию, которая имеет для Пентагона принципиальное значение с учетом того, что США открыто ведут против России войну, но пока еще не объявляли ее», — отметил Юрий Кнутов.
По словам эксперта, такое решение Владимир Путин принял в связи с тем, что США нарушают договор и требуют проведения инспекции на местах российских ядерных объектов.
«Если мы остаемся в договоре, значит мы обязаны допустить разведывательные группы Пентагона и дать возможность изучить состояние нашей ядерной триады на местах. Это не отвечает современной международной обстановке и политике США, которую они осущесвляют в отношении России», — резюмировал эксперт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое космическое оружие тайно готовят США.
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