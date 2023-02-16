«Это приравнивается к ядерной войне»: какое космическое оружие тайно готовят США

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 519

Политолог Кнутов: США готовят корабль Boeing X-37 для космической войны

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Разговоры о третьей мировой идут не первый год, но неужели кто-то способен решиться на такое?

Космическая война вполне реальна, и к ней все готовятся. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. По словам собеседника, американцы уже готовят противоспутниковое оружие, которое можно применять большое количество раз.

В частности, речь идет о шаттле Boeing X-37. Кнутов отметил, что удары по спутникам в условиях глобальной войны — это нормальное явление, а в противном случае, могут быть весьма предсказуемые последствия.

«Удар по спутнику приравнивается к удару по территории. Сомневаюсь, что будут бить по спутнику, но это возможно. Это опасно, это приравнивается к ядерной войне. Все идет к этому», — резюмировал эксперт.

Перед этим внешнеполитическое ведомство России заявило, что компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, предоставляемые украинской стороне в военных целях, могут стать законной целью для ответного удара.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с чем сравнили передачу ядерного оружия Киеву.

Тема:
Спецоперация
16 февр
Глава офиса Зеленского: Россия изменила тактику ведения СВО
16 февр
Российские военные взяли все важнейшие высоты в районе Артемовска
16 февр
«Панические настроения»: зачем ВСУ расстреливают своих же медиков
16 февр
Критическая инфраструктура пострадала во время обстрелов под Львовом
16 февр
Офицер Пентагона в отставке предрекла разрыв Европы на части
16 февр
Российские бойцы отправили на дно катер с украинскими диверсантами — видео
16 февр
На страже неба: лучшее видео из зоны СВО за день
16 февр
Смертельная арифметика. Стало известно соотношение потерь при штурме Соледара
15 февр
Обещали расчленить: звезде «Глухаря» угрожают из-за поддержки спецоперации
15 февр
Рогов: ВСУ накапливают силы на Запорожском направлении
-4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.21
0.35 79.57
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:06
У Романа Костомарова могут полностью отказать легкие
15:02
«Это приравнивается к ядерной войне»: какое космическое оружие тайно готовят США
14:57
Ничего общего: почему сын Агурбаш держится в стороне от артистки
14:42
Всю жизнь с баллоном: врач Авербах раскрыл перспективы больных с фиброзом
14:33
Водитель грузовика погиб после лобового ДТП под Нижним Новгородом
14:25
Госдума приняла проект обращения к ООН о расследовании взрывов на СП

Сейчас читают

Это — знак? Политолог Денисов назвал последствия встречи главы МИД Израиля с Зеленским
Не фиброз? Какая болезнь на самом деле может быть у Костомарова
В Москве прощаются с режиссером Вадимом Абдрашитовым
Это реально? Схема спасения человека при фиброзе легкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023