Главу китайской дипломатии Ван И ждут в Москве

У китайского дипломата ожидается насыщенный визит в российскую столицу с множеством встреч на высоком уровне.

Главный дипломат КНР Ван И прибывает в Россию. Остановкой в Москве заведующий Канцелярией Комиссии ЦК компартии Китая по иностранным делам завершает свое европейское турне, которое началось 14 февраля.

Ван И уже посетил Францию, Италию и Германию, где выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В Москве китайский политик может раскрыть план Пекина по урегулированию украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин встретится с Ван И в ходе его визита в Москву. По его словам, повестка дня «понятна и весьма обширна», поэтому участникам встречи «есть, о чем говорить».

Накануне Китай поддержал проект российской резолюции в Совбезе ООН о расследовании диверсий на «Северных потоках». В КНР считают важным установить полную картину и привлечь виновных к ответственности.