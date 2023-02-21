Главу китайской дипломатии Ван И ждут в Москве
Глава МИД КНР Ван И прибудет в Москву 21 февраля
Фото, видео: Александр Щербак / ТАСС; 5-tv.ru
У китайского дипломата ожидается насыщенный визит в российскую столицу с множеством встреч на высоком уровне.
Главный дипломат КНР Ван И прибывает в Россию. Остановкой в Москве заведующий Канцелярией Комиссии ЦК компартии Китая по иностранным делам завершает свое европейское турне, которое началось 14 февраля.
Ван И уже посетил Францию, Италию и Германию, где выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В Москве китайский политик может раскрыть план Пекина по урегулированию украинского конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин встретится с Ван И в ходе его визита в Москву. По его словам, повестка дня «понятна и весьма обширна», поэтому участникам встречи «есть, о чем говорить».
Накануне Китай поддержал проект российской резолюции в Совбезе ООН о расследовании диверсий на «Северных потоках». В КНР считают важным установить полную картину и привлечь виновных к ответственности.
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