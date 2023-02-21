«Со стороны НАТО и США раздаются угрозы»: почему РФ приостановила участие в ДСНВ

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 59

Политолог Мезюхо: РФ приостановила участие в ДСНВ из-за угроз со стороны Запада

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

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Это решение свидетельствует о недобропорядочности НАТО и США по отношению к РФ.

Приостановка участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) свидетельствует о недобропорядочной политике Запада. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Приостановка СНВ-3 — это свидетельство, во-первых, недобропорядочной политики Запада по отношению к РФ», — заявил эксперт.

В сложившейся мировой обстановке США стали открыто угрожать России. По словам эксперта, данное решение не только усилит безопасность РФ, но и позволит ей укрепить свой суверенитет в военной сфере.

«Мы не допускаем иностранных наблюдателей на наши объекты и теперь не допускаем возможности для того, чтобы они потенциально или теоретически совершили какую-то провокацию на этих объектах, потому что сегодня со стороны НАТО и США раздаются угрозы в отношении РФ», — резюмировал Мезюхо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что означает приостановка участия России в договоре СНВ.

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