Путин предложил создать государственный фонд для помощи семьям участников СВО

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Владимир Путин: наш долг — поддержать семьи, потерявших родных

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Нужно выходить на новый уровень по всем компонентам вооруженных сил, считает глава государства.

Президент России Владимир Путин предложил создать специальный государственный фонд для персональной, адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранов СВО. Об этом он сообщил в ходе своего послания Федеральному собранию.

Читайте также

Правда за нами: главные заявления Путина из послания Федеральному собранию

«Мы все понимаем, как невыносимо тяжело сейчас женам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям, которые воспитали достойных защитников отечества, таких же, как и молодогвардейцы краснодона, как юноши и девушки, которые в годы ВОВ боролись с нацизмом, отстаивали Донбасс, об их мужестве, стойкости, величайшей силе духа, жертвенности и сегодня помнит вся россия, наш долг поддержать семьи, потерявшие родных близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию, семья каждого участника СВО должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом», — заявил глава государства.

По итогу Владимир Путин предложил создать такой фонд, который будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в трудоустройстве.

За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный координатор, который в ходе личного общения будет решать возникающие вопросы. Также, по словам президента, не должно быть никакой бюрократии, работа фонда — открытой.

«Считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, для всех участников СВО, в том числе и для добровольцев регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», — заключил глава государства.

Спецоперация продолжается с февраля 2022 года. Из-за массированных обстрелов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку, чтобы защитить граждан от геноцида со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин озвучил главные причины начала СВО во время послания Федеральному собранию.

Тема:
Спецоперация
21 февр
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для развитии российской армии
21 февр
Путин: Запад играл краплеными картами и им теперь не отмыться от позора
21 февр
«Правда — за нами!»: Владимир Путин торжественно закончил послание Федеральному собранию
21 февр
Правда за нами: главные заявления Путина из послания Федеральному собранию
21 февр
ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в районе Краматорска
21 февр
В Минобороны РФ сообщили об огромных потерях ВСУ на всех направлениях
21 февр
Путин: войну развязал Запад, а Россия пытается ее остановить
21 февр
Путин озвучил главные причины начала СВО во время послания Федеральному собранию
21 февр
Путин призывал почтить память погибших в ходе СВО
21 февр
Путин: Крым и Севастополь — следующие цели Запада
-13° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
74.86
0.82 79.76
0.63
🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

16:02
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для развитии российской армии
15:59
В Новороссийске сухогруз потерпел крушение из-за сильного шторма — видео
15:51
Путин предложил создать государственный фонд для помощи семьям участников СВО
15:50
Ядерная гонка? Что означает приостановка участия России в договоре СНВ
15:38
Путин поручил обеспечить участникам СВО регулярный двухнедельный отдых в полгода
15:37
Главу китайской дипломатии Ван И ждут в Москве

Сейчас читают

Вирусолог Малышев: коронавирус станет сезонной инфекцией в 2024 году
Как вдова Кобзона увековечила память певца в Сочи
Как Россия ответит на поставки французских ПТРК MMP/Akeron на Украину
Врач-аллерголог рассказал, как подготовиться к сезону весеннего поллиноза

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023