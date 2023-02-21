Правда за нами: главные заявления Путина из послания Федеральному собранию

В послании Федеральному собранию Владимир Путин оценил развитие российской экономики, поблагодарил народ страны на мужество и сплоченность и подтвердил бессмысленность западных санкций.

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием Федеральному собранию в московском Гостином дворе. В своей речи глава государства затронул волнующие россиян темы.

Послание Владимира Путина продлилось один час 45 минут и стало одних из самых продолжительных обращений к парламенту.

Выступления главы государства перед законодательным и представительным органом страны — традиционное мероприятие, прописанное в Конституции. Тезисы, поднятые российским лидером, отражают перспективы внутренней и внешней политики на ближайший год.

Почему потребовалась специальная военная операция

Свою речь в Гостином Дворе Владимир Путин начал с того, что для страны настало сложное и рубежное время. Причиной тому — глобальное противостояние коллективному западу, целью которого является нанести стратегическое поражение России. Он подчеркнул, что украинский кризис случился именно по их вине.

По словам российского лидера, Донбасс долгие годы сражался за право жить на малой родине, возможность говорить на родном языке и находился в условиях блокады и обстрелов. Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы пострадавших регионов мирными средствами. Однако эти требования не были услышаны западными странами. И ответственность за трагедию на Украине лежит полность на Западе.

«Это Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. В мире никто не забыл, что это Запад выпустил джинна из бутылки. Мы делали все возможное, чтобы решить эту проблему мирными средствами, но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий», — подчеркнул Путин.

Как отметил Владимир Путин, в феврале 2022-го готовилась новая карательная операция на Донбассе, а затем под прицелом должны были оказаться Крым и Севастополь. Поскольку главной целью Запада является ослабление России, всю агрессию западные государства перенаправляли и продолжают направлять на Восток, поставляют оружие на Украину.

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Россия не могла остаться в стороне от проблем жителей Донецкой и Луганской народных республик, так как цель некоторых иностранных государств была известна — развязать масштабную войну. И ради этой цели оружие выдали в руки неонацистам, которые открыто наносят на военную технику свастику и используют нацистские названия и фашистсткие шевроны. Путин заявил, что Запад готов использовать террористов и «черта лысого», чтобы реализовывали их волю.

«Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь. Вместо того, чтобы решать проблемы Донбасса, Запад играл на жизни людей краплеными картами», — отметил президент РФ.

По словам Владимира Путина, за это время была проделана большая работа, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей, проживающих на территории проведения СВО. Президент России напомнил, что целью СВО не является борьба с народом Украины.

«Мы не воюем с народом Украины, он сам стал заложником киевского режима. Их готовили на заклание, о людях не думали. Мы защищаем свой дом и жизни людей, а цель Запада — безграничная власть. Шаг за шагом мы аккуратно и последовательно будем решать задачи. Жители Донбасса сами определили свое будущее, несмотря на угрозы и террор, решили быть со своей родиной», — рассказал президент.

Локальный конфликт мог превратиться в фазу глобального противостояния, а в таком случае речь шла бы уже об угрозе существования России.

Западные страны ведут информационную войну, которая больше всего направлена на молодое поколение, чтобы расшатать общество России.

«Победить Россию на поле боя невозможно, поэтому ведут все более агрессивные информационные атаки. Лгут постоянно, не прекращают нападки на нашу культуру, на РПЦ», — отметил глава государства.

Духовная катастрофа Запада

Отдельное внимание Владимир Путин уделил духовному кризису в западных странах. Он объяснил, что не осуждает выбор стран, взявших курс на неолиберальные ценности, но подчеркнул, что у каждой страны есть свобода выбора. Поэтому он считает недопустимым навязывание чуждых идеалов россиянам, для которых традиции и историческая память очень важны. Глава государства обвинил Запад в подмене понятий и переписывании истории.

«Основной целью выбирают молодежь, ей лгут постоянно, извращают факты, ведут нападки на церковь. Посмотрите, что они (Запад — Прим. ред) делают с собственными народами. Разрушение семьи культ и национальной идентичности, издевательства над детьми вплоть до педофилии объявляется чуть ли не нормой. Священников принуждают благословлять однополые браки», — привел пример президент.

В то же время Путин отметил, что на Западе много людей, не разделяющих актуальную повестку. В качестве аргументов он сослался на положения из Библии.

«В Священном писании сказано, что семья — это союз мужчины и женщины. Но они пошли дальше. Теперь раскручивается идея гендерно нейтрального бога. Прости Господи, не ведают, что творят. Миллионы людей в Европе понимают, что их ведут к духовной катастрофе. Элиты сходят с ума и это не лечится. Это их проблемы. Но наших детей мы защитим от деградации и вырождения», — заверил глава страны.

Президент добавил, что в условиях беспрецедентного давления западных стран, русский народ достойно выдержал удар.

«Мы никогда не будем сводить счеты, преследовать тех, кто отступил от Родины, — им с этим жить. Главное, чтоб наши люди дали им оценку. <…> Горжусь, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство заняли принципиальную позицию в отношении СВО, поддержали наши действия по защите Донбасса. В этой поддержке проявился настоящий патриотизм», — заявил Путин.

По словам главы государства, после развала СССР страна оказалась в сильной зависимости от США и Европы, фактически став поставщиком сырья. Понадобились годы, чтобы преломить утечку капитала из страны. Он отметил, что теперь важно направить все ресурсы страны на внутреннее развитие.

«Последние события показали — образ Запада как тихой гавани, оказался фальшивкой. Те, кто рассматривал Россию как источник заработка, многое потеряли. Их там ограбили <…> Пора понять, что для запада такие люди были и останутся второсортными чужаками. Есть и другой выбор — быть со своей Родиной, работать для соотечественников, не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя. Источники благополучия должны быть только здесь, в родной стране, в России», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Россия — открытая для сотрудничества страна, которая «умеет дружить и держать слово». Доказательство тому — недавняя помощь Сирии и Турции после землетрясения.

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Поддержка участников СВО

В послании Владимир Путин поблагодарил всех российских военнослужащих и добровольцев, учителей, медицинских работников, представителей духовенства за их мужество и героизм, проявленные в ходе исполнения гражданского долга.

Путин подчеркнул необходимость обеспечить семью каждого участника СВО всем необходимым. Президент России отметил, что на просьбы граждан этих категорий должны откликаться без бумажной волокиты.

«Наш долг — поддержать семьи погибших в спецоперации, на их нужды нужно откликаться сразу», — заявил он.

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Глава государства предложил создать особый фонд, который будет оказывать социальную, медицинскую и психологическую помощь нуждающимся участникам СВО и семьям погибших. На базе этой организации также будет осуществляться помощь в протезировании и медобслуживании. Но с других организаций ответственность не снимается.

«Служба в зоне СВО связана с колоссальными физическими и психологическими нагрузками, каждодневными риском для здоровья и жизни. Поэтому считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу», — сказал президент.

Регулярный отпуск будет предоставляться раз в полгода, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи.

Особые льготы офицеры и сержанты получат при поступлении в военные вузы и выдвижении на руководящие должности.

По словам президента, эти меры должны показать, что Родина оценивает вклад участников СВО в развитие Отечества.

Отдельно президент России вспомнил и о тех участниках, кто погиб в ходе спецоперации. Путин почтил их память минутой молчания.

Укрепления оборонно-промышленного комплекса

Одной из приоритетных сегодняшних задач Владимир Путин назвал укрепление оборонно-промышленного комплекса России.

В этом направлении уже есть результаты. С начала спецоперации, как сообщил российский лидер, вырос уровень оснащения современных видов вооружения. Бесценный боевой опыт, который был получен в результате спецоперации, должен применяться в создании новых разработок ОПК. Уже выведена на новый уровень ядерная сфера.

«Сейчас уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами — 91,3%», — рассказал в послании глава государства.

Президент поручил повысить уровень оснащения по всем направлениям вооружения в массовом техническом производстве.

Также Владимир Путин предложил ввести социальные и медицинские гарантии для трудовых коллективов предприятий ОПК.

Владимир Путин предложил ввести льготы на аренду жилья для сотрудников ОПК. Платить за съемную недвижимость теперь станет возможным по особой цене, ниже рыночной, так как большую часть будет оплачивать государство. В первую очередь такие программы нужны в научно-исследовательских и промышленных центрах России, городах, где есть такие предприятия.

Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытания ядерного оружия, но первой Россия на такой шаг не пойдет. Но, как заметил президент, если подобные испытания пройдут в США, то и в нашей стране это произойдет.

Защита границ России

Президент России подчеркнул, что на сегодняшний день все попытки «коллективного Запада» сломить страну в военном плане — провальны.

«Победить Россию на поле боя невозможно», — просто сказал он.

При этом, чем более дальнобойные системы будут поступать от западных партнеров Украине на вооружение, тем дальше Россия будем отодвигать угрозу от своих границ. А сама цель бывших партнеров, озвученная как «стратегическое поражение РФ», на самом деле означает просто желание «уничтожить нас навсегда».

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Россия приостанавливает участие в Договоре об СНВ

В ходе обращения к Федеральному собранию президент объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Повторю: не выходит из Договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», — подчеркнул он.

Причиной такого решения стало явно агрессивное отношение стран Запада, а также требования НАТО провести инспекцию на оборонных объектах РФ.

Путин отметил, что для возвращения к обсуждению ДСНВ, необходимо четко понять, на что все-таки претендуют страны НАТО, в частности Франция и Великобритания, и каков совокупный ударный потенциал альянса.

При этом если Штаты примут решение об испытании нового оружия, Россия отметит симметрично, Росатому и Минобороны нужно быть готовыми к аналогичным мерам. И требовать выполнять все договоренности, когда в ответ то же правило не работает, уже не получится.

«Это или верх лицемерия и цинизма. Но идиотами их не назовешь, они все-таки не глупые люди: нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты», — сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Поддержка населения новых регионов

В 2022-м в состав России вошли четыре новых региона: Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области. Жители этих территорий сами приняли это решение в ходе референдума, проведенного в сентябре прошлого года.

«Вы сами сделали свой выбор, но нет ничего сильнее, чем ваша решимость быть вместе с Россией, со своей Родиной», — сообщил президент

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Чтобы поддержать население новых территорий, необходимо интегрировать их в российскую социальную систему. Как отметил президент, уже делаются первые шаги к этой цели. Путин призвал не останавливаться и предлагать новые меры поддержки для жителей регионов.

Планируется восстанавливать промышленность, чтобы обеспечить рабочие места, строить современные дороги и начать возрождать деятельность портов Азовского моря. Потребуется оснастить музейные и культурные объекты, благодаря которым возможно восстановить прошлое, настоящее и проделать путь к будущему.

Социальная поддержка также будет оказана присоединенным регионам. Материнский капитал теперь станет доступен для семей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей для семей с детьми, рожденными с 2007 года.

«Именно те, кто родился в Донбассе и сражался за него, должны стать опорой развития новых регионов», — отметил Путин.

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В послании президент России отметил важность в текущее время поддерживать население.

Поддержки семей с детьми

Поддержка семей с детьми в стране выросла за последние годы в разы. По инициативе президента с 1 февраля материнский капитал был проиндексирован на величину инфляции — на 11,9%. Объем бюджета на поддержку семей вырос в разы и является самым быстрорастущим разделом, пояснил Путин.

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Глава государства также предложил распространить маткапитал на детей в новых регионах РФ, которые родились, начиная с 2007 года. Именно с этого года действует программа материнского капитала по всей России. Начиная с прошлого года, семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога на жилье. Нужно продолжить это, чтобы семьи могли решать насущные проблемы, подчеркнул Путин.

В своем послании президент предложил увеличить образовательный налоговый вычет на детей с 50 000 до 100 000 рублей, а вычет за лечение — со 120 000 до 150 000 рублей.

Президент акцентировал, что налоговые вычеты должны предоставляться быстро и проактивно.

Минимальная оплата труда

Нынешнее состояние российской экономики позволяет повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), Президент объявил, что с января 2024 года «минималка» увеличится на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Страхование пенсий

Путин предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений наряду с обычными банковскими вкладами. Страховка должна покрывать сумму в размере 2,8 миллиона рублей — вдвое больше, чем для вкладов.

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Почему антироссийские санкции провалились

Попытки Запада подорвать экономику России привели к тому, что эти действия вызвали «эффект бумеранга» и ударили по европейским странам. В послании к Федеральному собранию президент отметил, что санкции в первую очередь спровоцировали рост цен и другие проблемы на самом Западе. Однако главы стран пытаются во всем обвинить россиян.

«Инициаторы санкций наказывают сами себя, спровоцировали в странах инфляцию, рост цен, закрытие предприятий, кризис. А своим гражданам говорят, что виноваты во всем русские», — пояснил он.

Путин подчеркнул, что антироссийские санкции служат лишь средством. А целью остаются попытки Запада заставить народ РФ страдать.

«Запад развернул против России не только военный, но и экономический фронт, но нигде ничего не добился и не добьется», — подчеркнул Путин.

Расчет западных «гуманистов» не оправдался. Экономика и государственное управление РФ оказались куда прочнее, чем ожидали на Западе. По словам президента, не Россия сокращает расчеты в долларах, а Запад все делает своими руками.

Развитие внутренней экономики России

После того как многие западные компании ушли с российского рынка, в отечественной экономике образовались ниши, которые заполнили отечественные производители. Благодаря росту собственных производств, увеличилось количество рабочих мест, что помогло повысить количество трудоустроенных соотечественников.

На фоне введенных санкций Россия направила на поддержку экономики более одного триллиона рублей. Причем не за счет эмиссии, акцентировал глава государства, а на прочной рыночной основе. При этом доля рубля в международных расчетах РФ по сравнению с декабрем 2021-го удвоилась, пояснил президент.

Россия вышла на новый цикл роста экономики, заявил Путин. Страна преодолела возникшие риски, хотя действовать иногда приходилось «с колес», напомнил президент.

Структурные изменения в экономике РФ стали жизненной необходимостью.

«Мы избежали излишнего административного регулирования и перекоса экономики в сторону государства», — считает президент.

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Путин сообщил об успехах банковского сектора России: банки работают стабильно, а благодаря хорошему платежному балансу РФ не нужно «клянчить деньги за рубежом». По итогам прошлого года банковский сектор показал прибыль в 203 миллиарда рублей.

Путин также отметил, что в России формируются условия для снижения кредитных ставок. Это должно способствовать тому, что кредиты станут доступнее для реального сектора экономики. Вместе с этим, российский лидер напомнил, то нужно стимулировать приток инвестиций в экономику от долгосрочных сбережений граждан. Этот процесс будет стимулировать создание соответствующей программы, добавил он.

«Нужно создать для россиян условия, чтобы они зарабатывали и вкладывали деньги внутри страны», — считает Путин.

Президент предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 миллиона рублей — вдвое больше, чем для банковских вкладов.

За последний год частный бизнес показал, что умеет адаптироваться. Поэтому каждая инициатива, направленная на развитие и пользу страны, должна получать поддержку, подчеркнул президент. Он озвучил предложение принять дополнительные меры для деофшоризации экономики. Путин напомнил, что бизнес должен действовать в российской юрисдикции.

Вместе с этим Владимир Путин предложил декриминализировать ряд норм УК РФ по экономическим составам преступлений.

Нужно принять дополнительные меры для деофшоризации экономики, бизнес должен действовать в российской юрисдикции, отметил президент. Путин призвал вернуться к пересмотру экономических составов преступлений в уголовном законодательстве.

«Перегибать палку ни к чему», — уверен глава государства.

Путин об олигархах и бизнесе на Западе

Не секрет, что многие крупные российские бизнесмены до начала СВО владели недвижимостью в Европе. Однако образ Запада, как тихой гавани, оказался лишь призраком и фальшивкой, заявил президент. Российских бизнесменов, хранивших средства в европейских странах, просто ограбили, пояснил он.

«Крупные бизнесмены России должны понять, что для Запада они останутся второсортными чужаками, титулы „графов, пэров и мэров“ не помогут», — считает глава государства.

По его словам, источники благополучия находятся только в России. Путин пояснил, что «бегать с протянутой рукой, унижаться — бессмысленно». Предпринимателям президент дал своеобразное напутствие.

«Не стоит цепляться за прошлое. Нужно перестроить свою жизнь, работу и запускать новые проекты в России», — уверен лидер.

Образование

Глава государства поставил глобальную задачу в сфере образования. В первую очередь, требуется обновить систему подготовки кадров. За ближайшие пять лет нужно подготовить более одного миллиона специалистов рабочих профессий для разных отраслей, отметил президент.

Кроме того, Путин предложил вернуться к базовой для России системе подготовки в вузах. Срок обучения должен составлять от четырех до шести лет.

«Необходим синтез всего лучшего из советского образования и опыта современности», — уверен лидер страны.

Студенты смогут продолжать обучение по действующим программам, выпускники тоже не потеряют аттестацию. Важно, что переход на новую систему высшего образования будет плавным. Владимир Путин подчеркнул, что все нужно проработать до мелочей.

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Выступая перед Федеральным собранием, Владимир Путин подчеркнул, что необходимо так же повышать общественную значимость учительского труда.

В стране открыто 850 новых школ, еще 400 будет введено в текущем году, сообщил президент. Объем финансирования этой программы составил 490 миллиардов рублей.

«Мы эти расходы не снижаем. Мы это все сохраним», — уверен лидер РФ.

Путин потребовал от глав регионов четко выдерживать планы строительства школ, расходы на эти цели не снижаются.

При реализации нацпроектов не нужны «штурмовщина» и погоня за объемами в ущерб качеству возводимых объектов. Средства на ремонт детсадов, школ и техникумов с 2025 года будут выделяться регионам на систематической основе, чтобы не было запущенных зданий.

Кроме того, Владимир Путин поручил дополнительно выделить 50 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в регионах, особенно в малых городах.

Мужество и героизм россиян

Подвиг российских военнослужащих в зоне СВО находят поддержку во всей стране, фронт сейчас проходит через сердца миллионов людей, заявил Путин.

Президент назвал особенно трогательными ситуации, когда даже люди со скромными доходами стараются помочь российским бойцам — отправляют теплые зимние вещи, шлют письма и открытки, собирают продукты. Глава государства высоко отметил патриотизм и мужество россиян.

Обращаясь к парламентариям, он процитировал Столыпина.

«В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права — права России быть сильной», — подчеркнул президент.

Путин не сомневается, что Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — одна страна, один большой и сплоченный народ.

«Правда — за нами!» — подытожил свое послание к Федеральному собранию Владимир Путин.

Новые инициативы

Президент затронул в послании широкий круг тем.

Экология

Задача существенно снизить вредные выбросы в стране не снимается с повестки дня, напомнил Путин.

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Россия хорошо продвинулась в отрасли обращения с отходами. Программу оздоровления водных объектов в перспективе расширят на Каму, Иртыш, Урал, Неву, добавил глава государства.

Также российский лидер призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о развитии экотуризма, в котором будет прописано, что можно строить на охраняемых территориях.

Культурные инициативы

Владимир Путин отдельно затронул тему культуры и исторического воспитания подрастающих поколений.

«У нас очень яркое и талантливое поколение, которое готово работать на благо страны», — отметил президент.

Правительство должно серьезно повысить качество образовательных курсов, особенно гуманитарных. Чтобы молодежь могла больше узнать об истории и культуре России. Президент также напомнил, что культура должна вести к добру и побуждать в людях лучшие человеческие качества.

Газификация

Программа бесплатной газификации будет продолжена, заявил Путин. Она будет действовать на постоянной основе.

«В течение десяти лет надо инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 триллиона рублей», — заявил глава государства.

Уже в текущем году ожидаемый размер инвестиций может составить порядка двух триллионов, отметил он.

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Кто был приглашен на ежегодное послание президента Федеральному собранию

На традиционном оглашении послания президента Федеральному собранию присутствовали члены двух палат — Государственной Думы и Совета Федерации. Именно эти государственные структуры призваны разрабатывать и утверждать новые законопроекты. Однако направление для их инициатив задает президент. В своем послании президент традиционно озвучивает приоритетные направления развития экономики и социальной сферы государства на будущий год.

Ежегодное выступление президента перед Федеральным собранием закреплено в Конституции РФ. В своем обращении перед законодательным и представительным органом президент озвучивает тезисы, касающиеся дальнейшего социального, политического и идеологического направления страны, а также вносит конкретные предложения для законотворческой деятельности парламента.