Опубликованы уникальные кадры работы Эдуарда Артемьева над проектом «Нюрнберг»

Российские зрители ожидают выхода на экраны художественного фильма «Нюрнберг». Картина расскажет об известном во всем мире судебном процессе. Проект стал последней работой, к которой приложил свою рук композитор Эдуард Артемьев. «Русское радио» поделилось с 5-tv.ru эксклюзивными кадрами работы композитора над саундтреком к фильму.

Съемки картины начали анонсировать еще в 2018 году, однако организаторам понадобилось шесть лет чтобы в полной мере воплотить все свои замыслы. Для написания сценария к фильму были пересмотрены сотни архивов и документов, что позволит зрителю перенестись в события середины двадцатого века.

В создании фильма приняли участие профессионалы не только из России, но и из Австрии, Германии, Великобритании и Франции. Часть съемок прошла в Праге. Одну из центральных ролей исполнил Сергей Безруков, также в съемках участвовали артисты из Дании и Австрии.

Музыка сыграла основную роль в картине. Созданные Эдуардом Артемьевым композиции помогают зрителю прочувствовать исторический момент. Известный музыкант не успел увидеть премьеру, над которой работал. Он ушел из жизни 29 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Швыдкой назвал Эдуарда Артемьева гениальным композитором и светлым человеком.