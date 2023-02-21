Опубликованы уникальные кадры работы Эдуарда Артемьева над проектом «Нюрнберг»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 457

Великий музыкант не успел увидеть премьеру.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mosfilm; Пресс-служба «Русского радио»; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские зрители ожидают выхода на экраны художественного фильма «Нюрнберг». Картина расскажет об известном во всем мире судебном процессе. Проект стал последней работой, к которой приложил свою рук композитор Эдуард Артемьев. «Русское радио» поделилось с 5-tv.ru эксклюзивными кадрами работы композитора над саундтреком к фильму.

Съемки картины начали анонсировать еще в 2018 году, однако организаторам понадобилось шесть лет чтобы в полной мере воплотить все свои замыслы. Для написания сценария к фильму были пересмотрены сотни архивов и документов, что позволит зрителю перенестись в события середины двадцатого века.

В создании фильма приняли участие профессионалы не только из России, но и из Австрии, Германии, Великобритании и Франции. Часть съемок прошла в Праге. Одну из центральных ролей исполнил Сергей Безруков, также в съемках участвовали артисты из Дании и Австрии.

Музыка сыграла основную роль в картине. Созданные Эдуардом Артемьевым композиции помогают зрителю прочувствовать исторический момент. Известный музыкант не успел увидеть премьеру, над которой работал. Он ушел из жизни 29 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Швыдкой назвал Эдуарда Артемьева гениальным композитором и светлым человеком.

-11° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
74.86
0.82 79.76
0.63
🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:42
«Вместе не жили»: правильно ли сделала Стоцкая, что не говорила детям о разводе
20:31
Зачем глава США прилетел в Польшу, чтобы рассказать россиянам об Украине
20:26
Посла США Линн Трейси вызвали «на ковер» в российский МИД
20:22
«Хочется любоваться!» — после смерти Кобзона в Сочи осталось особое наследие певца
20:10
Важный сигнал: политолог Чеснаков пояснил заявление Путина о законных выборах
20:00
На заседании Совбеза ООН обсудят теракт на «Северных потоках»

Сейчас читают

Вирусолог Малышев: коронавирус станет сезонной инфекцией в 2024 году
Как вдова Кобзона увековечила память певца в Сочи
Как Россия ответит на поставки французских ПТРК MMP/Akeron на Украину
Врач-аллерголог рассказал, как подготовиться к сезону весеннего поллиноза

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023