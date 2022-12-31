«Таких в искусстве почти нет»: Швыдкой о значении Артемьева для культуры России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 137

Михаил Швыдкой назвал Эдуарда Артемьева гениальным композитором и светлым человеком

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Экс-министр культуры РФ пришел проститься со знаменитым композитором.

Эдуард Артемьев был и остается одним из самых гениальных композиторов второй половины XX века и первых десятилетий XXI века в России. Те же, кому посчастливилось знать его лично, запомнят Артемьева как человека невероятных душевных качеств.

Так об умершем музыкальном деятеле отозвался спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он отметил, что ему довелось работать с Артемьевым над его рок-оперой «Преступление и наказание».

«Это была совершенно удивительная работа, он удивительно чувствовал многосоставность русской жизни. Я думаю, его музыка конгениальна роману Достоевского в том смысле, что она вбирала всю русскую жизнь — от земли, от фольклора до небес, до церковного хорала. И вот это умение вобрать все многообразие жизни русского человека, России отличало его всегда», — высказался Швыдкой.

Он назвал уход композитора огромной, невосполнимой и горькой потерей и признался, что Артемьев был одним из самых светлых и устремленных к небесам людей, которых ему доводилось видеть в жизни. При том что композитор, по словам Швыдкого, был человеком «абсолютно во времени».

«Он был удивительным человеком для всех нас — добрейшим, светлейшим, беззлобным. Таких людей в искусстве очень мало, почти нет. Знаете, как говорят: много званных, да мало избранных. Он был избранным, конечно», — заключил экс-министр культуры РФ.

Эдуард Артемьев скончался 29 декабря в возрасте 85 лет. Незадолго до смерти композитор лег в больницу на плановое обследование, однако у него диагностировали двустороннюю пневмонию и сердечную недостаточность и перевели в реанимацию. Ожидалось, что Артемьев проведет в больнице десять дней, но судьба распорядилась иначе. Причина смерти композитора пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как деятели культуры и политики проводили в последний путь композитора Эдуарда Артемьева.

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