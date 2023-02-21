«Пусть так будет всегда»: Проскурякова опровергла слухи о разладе с Николаевым

Супруги познакомились 17 лет назад в Екатеринбурге и с тех пор не расстаются.

Слухи о том, что звездная пара Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева распалась, гремят во всех СМИ уже долгое время. Однако стоит ли верить слухам? На этот вопрос ответила сама певица, поздравив в личном блоге своего возлюбленного трогательным признанием.

«17 лет назад мы встретились с тобой 21 февраля 2006 года. Встретились в моем родном снежном Екатеринбурге и с тех пор, не расстаемся. Пусть так будет всегда. С годовщиной нас», — написала артистка.

Но вот сам певец Игорь Николаев пока никак не отреагировал на поздравление супруги. Но, это объяснимо, потому что он находится на гастролях, которые, к слову, чуть не сорвали из-за его проблем со здоровьем.

В конце января появилась информация о том, что музыкант поступил в больницу с инфарктом. Сообщалось, что врачи провели ему коронарографию сосудов сердца и установили стенты. Этот инфаркт стал вторым по счету, первый произошел в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жена Игоря Николаева переживала за его развод с Наташей Королевой.