«Пусть так будет всегда»: Проскурякова опровергла слухи о разладе с Николаевым

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Юлия Проскурякова опровергла слухи о разводе с Николаевым и поздравила мужа с годовщиной

«Пусть так будет всегда»: Проскурякова опровергла слухи о разладе с Николаевым

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Супруги познакомились 17 лет назад в Екатеринбурге и с тех пор не расстаются.

Слухи о том, что звездная пара Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева распалась, гремят во всех СМИ уже долгое время. Однако стоит ли верить слухам? На этот вопрос ответила сама певица, поздравив в личном блоге своего возлюбленного трогательным признанием.

«17 лет назад мы встретились с тобой 21 февраля 2006 года. Встретились в моем родном снежном Екатеринбурге и с тех пор, не расстаемся. Пусть так будет всегда. С годовщиной нас», — написала артистка.

Но вот сам певец Игорь Николаев пока никак не отреагировал на поздравление супруги. Но, это объяснимо, потому что он находится на гастролях, которые, к слову, чуть не сорвали из-за его проблем со здоровьем.

В конце января появилась информация о том, что музыкант поступил в больницу с инфарктом. Сообщалось, что врачи провели ему коронарографию сосудов сердца и установили стенты. Этот инфаркт стал вторым по счету, первый произошел в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жена Игоря Николаева переживала за его развод с Наташей Королевой.

-11° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
74.86
0.82 79.76
0.63
🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:36
Жена Эмина Агаларова показала фотографию подросшей дочери
23:31
Два человека погибли при пожаре в отеле «МКМ» в Москве
23:24
Тысяча рублей за пачку: на Украине распродадут последнюю партию соли из Соледара
23:12
«Тут родился, тут и лягу»: SHAMAN заявил о готовности жить и работать только в РФ
23:00
«Великолепная техника»: Муцениеце оценила поцелуи Давы
22:48
Байден назвал российскую спецоперацию испытанием для США, ЕС и НАТО

Сейчас читают

Вирусолог Малышев: коронавирус станет сезонной инфекцией в 2024 году
Как вдова Кобзона увековечила память певца в Сочи
Как Россия ответит на поставки французских ПТРК MMP/Akeron на Украину
Врач-аллерголог рассказал, как подготовиться к сезону весеннего поллиноза

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023