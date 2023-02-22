Ушел из жизни звезда мюзикла «Юнона и Авось» Борис Чунаев

На 86-м году жизни скончался актер Борис Чунаев. Об этом сообщило руководство «Ленкома Марка Захарова» на своем официальном сайте. Причина смерти звезды театра не раскрывается.

Чунаев был ведущим актером «Ленкома». На его счету участие во многих спектаклях Марка Захарова. Среди них «Тиль», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Пролетая над гнездом кукушки» и другие. Также артист был известен советскому и российскому зрителю по работам в кинокартинах «Баллада о старом оружии» и «Приход луны». Он не дожил два месяца до своего 86-летия.

«Борис Чунаев служил в „Ленкоме“ с 1967 года, куда пришел сразу после окончания Школы-студии МХАТ. Он был предан нашему театру и ни разу не изменил ему. И театр отвечал ему взаимностью», — написано в сообщении театра.

Коллеги и сотрудники «Ленкома» выразили свои соболезнования родным и близким Чунаева. Они отметили, что тяжело переживают утрату, а память об актере останется в их сердцах навсегда.

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