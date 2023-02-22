«Все кончено»: американский разведчик заявил, что Киев уже проиграл России

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 84

Разведчик США Риттер заявил о поражении Украины в конфликте с Россией

«Все кончено»: американский разведчик заявил, что Киев уже проиграл России

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Польша скоро сможет наблюдать Россию в бинокль недалеко от своих границ.

Вопреки утверждениям Запада, киевский режим уже потерпел поражение в противостоянии России. Об этом заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США, бывший инспектор ООН по контролю над вооружением в Ираке Скотт Риттер.

«Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена», — прокомментировал он в интервью изданию Mysl Polska.

Украина, в основном, полагается на артиллерию во время боевых действий, что, по мнению экс-разведчика, спровоцирует истощение вооружения ВСУ к июню. Он отметил, что НАТО уже не сможет направить новое вооружение Киеву к тому моменту.

Риттер добавил, что Польша, которая продолжает требовать увеличения военной помощи украинской стороне, только начинает осознавать фактический проигрыш Незалежной. По его словам, Польша скоро будет стоять с биноклем и смотреть на Россию, подбирающуюся к ее границам. 

Страны Запада продолжают твердить, что Украина должна выйти победителем из спецоперации. США и Европа наращивают поставки вооружения. Москва неоднократно предупреждала, что военная помощь западных стран не повлияет на исход СВО, а лишь затянет конфликт и повлечет лишние жертвы.

РФ направила странам североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что любые грузы, содержащие военную помощь Киеву, превратятся в законную цель для России. В МИД РФ подчеркнули, что НАТО «играет с огнем».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал инициатора войны на Украине.

Тема:
Спецоперация
22 февр
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — прямая трансляция
22 февр
ВКС РФ ударили по цеху ВСУ для производства и ремонта минометов
22 февр
ВС РФ уничтожили логово иностранных наемников в районе населенного пункта Мемрик
22 февр
Российские войска пресекли попытку атаки украинской армии в ЛНР
22 февр
Российские войска значительно продвинулись к Кременной при помощи артиллерии
22 февр
И в канаве не спрячешься! Лучшее видео из зоны СВО за день
22 февр
США планируют ввести санкции против 200 граждан и организаций России
22 февр
Глава МИД Словакии обматерил Виктора Орбана за его позицию по Украине
22 февр
«Верно и правильно» — главы российских партий о возможном выходе страны из СНВ-3
22 февр
Сенатор Джабаров сравнил «аморфную» речь Джо Байдена и послание Владимира Путина
-14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
74.86
0.82 79.76
0.63
Гороскоп подарков: чем удивить мужчину на 23 февраля по знаку зодиака

Последние новости

14:40
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — прямая трансляция
14:36
Пожар на складе в Красноярске сняли на видео с высоты птичьего полета
14:16
Бородина с недвижимостью в Дубае призвала россиян вернуть капиталы домой
14:06
Вес вернется, здоровье — нет: диетолог раскрыла правду об уколах для похудения
13:58
«Бездумная компания»: в МИД РФ назвали причину приостановки участия России в ДСНВ
13:47
«Все кончено»: американский разведчик заявил, что Киев уже проиграл России

Сейчас читают

Вирусолог Малышев: коронавирус станет сезонной инфекцией в 2024 году
Как вдова Кобзона увековечила память певца в Сочи
Как Россия ответит на поставки французских ПТРК MMP/Akeron на Украину
Врач-аллерголог рассказал, как подготовиться к сезону весеннего поллиноза

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023