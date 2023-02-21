Путин: войну развязал Запад, а Россия пытается ее остановить

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 93

Реакция Москвы была необходима для защиты людей на исторических землях.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023 Спецоперация

Владимир Путин сообщил, что Россия использует силу, чтобы остановить войну, развязанную Западом. Об этом глава РФ заявил во время послания Федеральному собранию в Гостином дворе.

«Это они (Запад — Прим. ред) развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить», — прокомментировал он.

Лидер государства объяснил, что западные страны в ускоренном режиме разворачивали свои военные базы и биологические лаборатории у российских границ. Также, отметил он, киевский режим планировал развернуть карательную операцию в Донбассе.

По его словам, реакция России была необходима для защиты людей на исторических землях. Сейчас РФ продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса. Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин озвучил главные причины начала СВО.

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