SHAMAN о полученной травме на концерте: «Это же мечта музыканта — умереть на сцене»

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Игорь Рязов
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Певец Ярослав Дронов пострадал во время исполнения хита «Я русский» вместе с многотысячной аудиторией. Он попросил остановить музыку и сам отбивал ритм.

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, получил травму на сцене в ходе «Концерта для настоящих мужчин» на стадионе ЦСКА Арена. После выступления артисту пришлось обратиться за медицинской помощью. В медпункте его застала автор и ведущая спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлана Шевченко.

Инцидент произошел во время исполнения хита «Я русский». SHAMAN решил спеть а капелла вместе с многотысячной аудиторией и остановил музыку. Ритм Дронов набивал ладонью по микрофону, в результате чего получил травму пальца.

«О микрофон палец отбил, ушиб получил. Ну ладно, слушайте, это же мечта музыканта — умереть на сцене. А это всего лишь палец», — прокомментировал ситуацию в медпункте SHAMAN.

Медики обработали поврежденный палец, после чего певец сердечно и с юмором их поблагодарил.

«Спасибо вам большое! Спасли», — сказал Ярослав и вызвал смех.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел концерт SHAMAN в Херсонской области в разгар спецоперации. Во время мероприятия певец не только сам исполнял хиты, но и давал спеть в микрофон фанатам.

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