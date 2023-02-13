Во время концерта певец давал спеть в микрофон фанатам.

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, провел концерт в Херсонской области в разгар СВО. Несмотря на трудные времена, его патриотические произведения пользуются популярность среди солдат и граждан.

Артист приехал в Херсонскую область, чтобы поддержать местных военных и жителей региона. Он считает, что песня «Встанем» является гимном спецоперации и отражает моральный дух наших военных. Во время мероприятия певец не только сам исполнял хиты, но и давал спеть в микрофон фанатам.

SHAMAN побывал в освобожденном от националистов Мариуполе, а также в Луганске. Концерты артиста в Донбассе стали продолжением серии благотворительных выступлений для бойцов российской армии. В поезде на Донбасс к певцу пришло вдохновение, и он сочинил песню «Мы», которую сразу же записал в переносной студии звукозаписи.

SHAMAN о встрече с бойцами Донбасса: «Военные всегда смотрят прямо в глаза»

Несмотря на то, что в Херсонской области ведутся активные боевые действия, и украинские силовики выпускают снаряды по городам и селам, зрители горячо поприветствовали певца и долго не хотели отпускать со сцены. Ярослав Дронов с гордостью пожимал руки защитникам родины и обнимал мирных граждан, которые верят, что в скором времени придут спокойные времена.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN дал первое интервью после поездки в Донбасс.