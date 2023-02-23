Не критично: как Россия справится с американскими бомбами Jdam-ER на Украине

Штаты продолжают тужиться, тратя баснословные суммы на украинский конфликт. Что из этого выходит?

Дальнобойные высокоточные бомбы Jdam-ER, которые американская сторона передаст Украине, с точки зрения вооружений ничего страшного из себя не представляют. Об этом в интервью 5-tv.ru сообщил военный эксперт Сергей Хатылев. По словам собеседника, российская противовоздушная оборона (ПВО) спокойно с ними справится.

«Они на основе ракеты для ракетных систем залпового огня HIMARS, планирующая бомба, которая выстреливается ракетой. После этого бомба несет на себе небольшой боезаряд. Она планирует на наводимый объект. Дальность стрельбы порядка 150 километров», — сказал Хатылев.

Он отметил, официальной информации о том, что Jdam-ER поступили на Украину, нет, а значит, не нужно паниковать. В частности, по заявлению самих США, бомбы необходимо изготовить, а это займет полтора-два месяца. Более того, Хатылев подчеркнул, что особой эффективности украинским войскам данное оружие не принесет, однако расслабляться не следует. Поэтому при необходимости российским войскам надо модернизировать технику, проводя доработки и тренируя расчеты.

«И проводить боевое слаживание, несмотря на боевые действия. Отрабатывать способы обнаружения, поиска, захвата и уничтожения таких целей», — пояснил специалист.

Хатылев резюмировал, что поступление американского оружия усложнит обстановку, но не сделает ее критической. До этого в СМИ появилась информация, что Пентагон собирается отправить на Украину бомбы Jdam-ER в рамках пакета военной помощи, о котором было объявлено в декабре.

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