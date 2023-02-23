«Большая горечь»: Газманов раскритиковал антироссийские заявления Пугачевой
Олег Газманов раскритиковал антироссийские заявления Пугачевой
Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov
Некоторые поклонники до сих пор ждут, что сбежавшая знаменитость исправится. Однако коллеги навсегда разочарованы поведением Пугачевой.
Российский певец Олег Газманов отреагировал на высказывания сбежавшей из страны Аллы Пугачевой. В интервью журналистке Алене Жигаловой он сообщил, что был крайне разочарован антироссийскими выпадами артистки.
По словам Газманова, в России еще остались поклонники Пугачевой, которые помнят ее триумф в советское время. Он предположил, что некоторые до сих пор могут ждать возвращения исполнительницы, изменения ее взглядов. Однако певец лично уже утратил веру в Пугачеву.
«Для меня лично Алла Борисовна своими высказываниями крайними вызвала большую горечь и разочарование. Это ж как надо относиться к своим поклонникам, к своей стране, чтобы так говорить?! Я даже не хочу это обсуждать, неприятно», — заявил он.
Интервьюер также поинтересовалась у Газманова о его отношении к другим уехавшим артистам. Исполнитель песни «Россия» подчеркнул, что все ответы можно найти в написанных им строках.
Ранее 5-tv.ru писал, почему внук Пугачевой взял псевдоним после отъезда из РФ.
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