Внук Аллы Пугачевой взял псевдоним для работы в США

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 12

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков взял псевдоним Nick Pres для работы в США

Внук Аллы Пугачевой взял псевдоним для работы в США

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Музыкант переехал строить карьеру в США вместе с женой Аленой Красновой. Он пробует себя в амплуа клипмейкера и уже, по его словам, даже успел поработать с местными знаменитостями.

Внук Аллы Пугачевой — российский музыкант Никита Пресняков — теперь американский клипмейкер с псевдонимом Nick Pres (Ник Прес). Молодой артист вместе женой Аленой Красновой переехал в США, где строит карьеру в новом амплуа. В социальных сетях он делится впечатлениями и первыми успехами. По его словам, они уже немалые.

Пресняков живет за океаном уже несколько месяцев. Как поделился сам новоиспеченный клипмейкер, трудиться пришлось очень активно. График плотный — не удавалось хотя бы один выходной провести с любимой. Поэтому пара решила совмещать работу и отдых — Краснова вместе с супругом отправлялась выбирать локации для съемок, сопровождала на площадке. Труды не заставили себя долго ждать: Пресняков, утверждает, что уже успел посотрудничать со знаменитыми исполнительницами Долли Партон и Дайон Уорвик.

«Снял клип легендам и уже попал во все СМИ. Не верю, что это происходит со мной», — сообщил он в своем блоге.

Когда супруг погружен в работу, Алена Краснова на месте не сидит. Она регулярно отчитывается перед подписчиками — публикует фото с вечеринок, из ресторанов и уличных кафе, со встреч с подругами, из салонов красоты и спортивного зала. Дел, в общем, тоже по горло. Пара обосновалась в Лос-Анджелесе, о возможности вернуться в Россию никто из них в социальных сетях не высказывается.

В семье Никиты Преснякова разные взгляды на политическую повестку. Алла Пугачева с Максимом Галкиным* уже давно живут в Израиле, мама Преснякова — Кристина Орбакайте — продолжает сниматься в кино и выступать в РФ, но не комментирует ситуацию. А его отец — Владимир Пресняков-младший — наоборот,  активно проявляет патриотическую позицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему концерт Валерия Меладзе отменили. Точнее заменили — вместо него на сцену выйдет Владимир Пресняков.

*— признан иностранным агентом на территории РФ.

-1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
72.89
1.31 78.32
1.49
🧙‍♀ Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:45
Внук Аллы Пугачевой взял псевдоним для работы в США
23:31
В «Пулково» открыли масштабную выставку в честь 100-летия гражданской авиации России
23:17
В Якутии начался суд над маньяком за убийства и изнасилования 40-летней давности
23:04
«Он один из нас»: Карла III заметили в дырявом носке на публике
22:51
Какие разработки заинтересовали Путина на заседании Агентства стратегических инициатив
22:37
Врач назвала возможную причину, приведшую Костомарова к ампутации стопы

Сейчас читают

Иммунолог Крючков: в феврале россияне рискуют заразиться тремя инфекциями одновременно
Как две капли: исхудавшего белокурого ангелоподобного Киркорова перепутали с Бузовой
Эксперт Каленков на примере Ирана объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российской нефти
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023