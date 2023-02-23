ВДВ, авиация и артиллерия нанесли мощный удар по ВСУ на донецком направлении

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Рита Миронова
Рита Миронова 218

ВС РФ уничтожили 210 украинских военных на донецком направлении

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Об успехах российской армии на донецком направлении рассказали в Минобороны РФ.

Российские десантники уничтожили более 210 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения Воздушно-десантных войск, ударов авиации и огня артиллерии „Южной“ группировки войск за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, российским военнослужащим за сутки удалось уничтожить на донецком направлении шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицу Д-20 и установку РСЗО «Град». Также под Авдеевкой в ДНР российская армия ликвидировала склад боеприпасов ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. В связи с участившимися атаками украинской армии в ДНР и ЛНР Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку, так как урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВКС РФ ударили по цеху ВСУ для производства и ремонта минометов.

Тема:
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