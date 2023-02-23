«Друзья покормили»: Елена Летучая осталась в Бразилии без денег

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 91

Елене Летучей заблокировали все счета, пока она отдыхала в Бразилии

«Друзья покормили»: Елена Летучая осталась в Бразилии без денег

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Знаменитость осталась без единого гроша в кармане, но ее выручили друзья.

Телеведущая Елена Летучая отправилась в путешествие по Бразилии, где столкнулась с финансовыми проблемами. Своей историей знаменитость поделилась в блоге, пишет 7Дней.ru.

По ее словам, как только она переступила границу, все ее карты оказались заблокированы.

«Неожиданно я оказалась без доллара в кармане. Как только мы прилетели в Бразилию, банк заблокировал все наши карты в целях безопасности. Сказали, что Бразилия входит в список самых опасных стран. Хорошо, что, пока мы были без денег, друзья покормили», — написала Летучая.

Также телеведущая поделилась мнением о бразильцы. Она указала, что это очень радушный народ, но «необязательный».

«Когда мы однажды снимали там, несколько руководителей заранее приезжали знакомиться с героями, и после теплого приема радушные бразильцы бесследно исчезали», — рассказала Летучая.

Она заметила, что большинство бразильцев в рабочий съемочный день просто умудрялись не работать, или устраивать себе резко выходной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ведущая Летучая похвасталась стройной фигурой.

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