В Минобороны РФ сообщили об уничтожении шести складов ВСУ с боеприпасами

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 107

За минувшие сутки российская сторона ликвидировала до 105 бойцов личного состава ВСУ на южно-донецком направлении.

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВС РФ уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами в районах ДНР и железнодорожной станции Углесборочная. Об этом официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил во время брифинга.

В военном ведомстве рассказали об успехах российской стороны за минувшие сутки. Конашенков отметил, что в результате работы оперативно-тактической авиации и артиллерийской группировки войск «Восток» на южно-донецком направлении стороне противника было нанесено комплексное огневое поражение.

«Уничтожено шесть складов с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь, Угледар, Разлив, Водяное Донецкой народной республики и железнодорожной станции Углесборочная», — прокомментировал он.

Кроме того, ВС РФ ликвидировали на южно-донецком направлении до 105 бойков ВСУ, один танк, две боевые машины пехоты и три бронированные машины противника. Также российская сторона уничтожила артиллерийскую технику, стоящую на вооружении ВСУ, — гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВКС РФ ударили по цеху ВСУ для производства и ремонта минометов.

Тема:
Спецоперация
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