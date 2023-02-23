Лукашенко предостерег от последствий игнорирования позиции Китая по Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13

Белорусский президент считает, что ни одна проблема в мире сегодня не может решаться без участия КНР.

Лукашенко предостерег от последствий игнорирования позиции Китая по Украине

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что игнорирование позиции Китая по украинскому вопросу привет к серьезным последствиям. Об этом лидер союзного государства заявил в интервью китайским СМИ, которые цитирует агентство БелТА.

Лукашенко оценил роль КНР в решении международных вопросов. Президент считает, что сегодня ни один процесс не решается без участия Китая, а политику страны он назвал «глобальной».

«Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта в Украине. Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики шаг», — отметил президент.

Белорусский лидер объяснил, что обычно китайские власти крайне избирательны и аккуратны. По его словам, в КНР всегда оценивают, принесет ли то или иное действие «искомый» эффект. Если китайцы не прогнозируют нужного результата, то не делают шаги в этом направлении, уточнил политический деятель.

«Так вот. Если Китай решил озвучить свою позицию таким образом, из уст высшего должностного лица, Си Цзиньпина, это будет иметь серьезные последствия. И если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия», — прокомментировал Лукашенко.

Он посоветовал всерьез вникнуть в посыл китайского лидера и принять соответствующие меры. Лукашенко добавил, что речь Си Цзиньпина будет серьезным «голосом во имя мира» на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что обсуждали в Кремле президент Владимир Путин и главный дипломат Китая Ван И.

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