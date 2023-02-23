Семью Валерии подкосил странный вирус: маму певицы положили в больницу

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 63

Певица Валерия и ее мама непросто перенесли предполагаемый «Кракен»

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитости даже пришлось положить 85-летнюю родительницу в больницу.

Певица, народная артистка России Валерия раскрыла детали затянувшейся болезни у себя и своей мамы. Знаменитость призналась, что непростым в плане здоровья выдался и январь, и февраль. Валерия за это время успела переболеть дважды, причем вирус медики так и не определили. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Вторая волна уже такая, я сначала болела с 5 января, потом подцепила, возможно, „Кракен“ или еще что-то и вот три недели точно длилось. <…> Я не знаю, что это было, до сих пор не сказали. Мы сдали кровь — кровь идеальная. Сказали, ну какой-то был вирус, какой не знаю. Какой-то странный, очень долгий», — призналась певица в кулуарах концерта в «ЦСКА-Арена», посвященного защитникам Отечества.

Но больше знаменитость переживала не за себя, и не за то, что может подвести зрителя, а за свою маму Галину Николаевну. Женщине сейчас за 80, и неизвестно, как может проявить себя вирус, который даже молодых не щадит. Чтобы перестраховаться, артистка уговорила ее лечь в больницу.

«Я ее в больницу уложила на неделю — у нас был один и тот же вирус. Она: „Нет, нет…“ Я говорю: „Нет, моя дорогая, ты ляжешь в больницу, потому что мне так спокойно и ты будешь в надежных руках“. И прекрасненько — ее там неделю прокапали, пролечили и сегодня уже выписали», — поделилась Валерия.

При этом, добавила она, дома мама тоже продолжит лечение, так как сохраняются некоторые симптомы болезни и до полного выздоровления требуется немало времени. Тем более возраст Галины Николаевны требует более пристального наблюдения.

Валерия также подчеркнула, что сейчас чувствует себя особенно ответственной за маму, с которой они в некотором роде поменялись ролями. Теперь слово певицы для родительницы — закон.

Единственное, о чем жалеет мама народной артистки, что не занималась смолоду спортом, как ее дочь. Неактивный образ жизни имеет свои последствия — страдают, в частности, суставы. Так, Галине Николаевне даже пришлось перенести операцию по замене одного из них. С тех пор физкультура в жизни женщины имеет место, но в разумных пределах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как переболевший ковидом и свиным гриппом Иосиф Пригожин перенес «кракен».

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:23
Эффект бумеранга: как Запад «выстрелил себе в ногу» с помощью Украины
18:11
Семью Валерии подкосил странный вирус: маму певицы положили в больницу
18:00
Политика ФРГ в отношении украинского конфликта расходится с мнением общества
17:48
Самойлова ответила на упреки в постановочной ссоре с Джиганом: не для камеры
17:33
Генсек НАТО заявил об истощении запасов стран альянса для поставок Украине
17:33
Вертолет с министром спорта Ирана потерпел крушение на юге страны

Сейчас читают

Актриса Сташенко: Было бы правильно, если бы уехавшие коллеги отказались от наград и званий
Как Запад стал участником конфликта на Украине
Актер фильма «9 рота» Сослан Фидаров: «Я выбрал этот путь и буду идти до конца»
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023