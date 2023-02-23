Семью Валерии подкосил странный вирус: маму певицы положили в больницу

Знаменитости даже пришлось положить 85-летнюю родительницу в больницу.

Певица, народная артистка России Валерия раскрыла детали затянувшейся болезни у себя и своей мамы. Знаменитость призналась, что непростым в плане здоровья выдался и январь, и февраль. Валерия за это время успела переболеть дважды, причем вирус медики так и не определили. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Вторая волна уже такая, я сначала болела с 5 января, потом подцепила, возможно, „Кракен“ или еще что-то и вот три недели точно длилось. <…> Я не знаю, что это было, до сих пор не сказали. Мы сдали кровь — кровь идеальная. Сказали, ну какой-то был вирус, какой не знаю. Какой-то странный, очень долгий», — призналась певица в кулуарах концерта в «ЦСКА-Арена», посвященного защитникам Отечества.

Но больше знаменитость переживала не за себя, и не за то, что может подвести зрителя, а за свою маму Галину Николаевну. Женщине сейчас за 80, и неизвестно, как может проявить себя вирус, который даже молодых не щадит. Чтобы перестраховаться, артистка уговорила ее лечь в больницу.

«Я ее в больницу уложила на неделю — у нас был один и тот же вирус. Она: „Нет, нет…“ Я говорю: „Нет, моя дорогая, ты ляжешь в больницу, потому что мне так спокойно и ты будешь в надежных руках“. И прекрасненько — ее там неделю прокапали, пролечили и сегодня уже выписали», — поделилась Валерия.

При этом, добавила она, дома мама тоже продолжит лечение, так как сохраняются некоторые симптомы болезни и до полного выздоровления требуется немало времени. Тем более возраст Галины Николаевны требует более пристального наблюдения.

Валерия также подчеркнула, что сейчас чувствует себя особенно ответственной за маму, с которой они в некотором роде поменялись ролями. Теперь слово певицы для родительницы — закон.

Единственное, о чем жалеет мама народной артистки, что не занималась смолоду спортом, как ее дочь. Неактивный образ жизни имеет свои последствия — страдают, в частности, суставы. Так, Галине Николаевне даже пришлось перенести операцию по замене одного из них. С тех пор физкультура в жизни женщины имеет место, но в разумных пределах.

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