Переболевший ковидом и свиным гриппом Пригожин заразился «кракеном»
Иосиф Пригожин признался, что заразился новой формой коронавируса
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Супруг Валерии заявил, что интенсивно лечится от недуга, так как «со здоровьем не шутят».
Продюсер Иосиф Пригожин, который в прошлом году перенес коронавирус, заболел новой формой инфекции — «кракеном». Об этом он сам сообщил в беседе с «МК».
«Мы всеми вирусами уже переболели: ковидом, свиным гриппом. Теперь вот новый формат ковида — „кракен“ называется. Мы знаем, что это именно он», — заявил продюсер.
По словам супруга певицы Валерии, заболевание проходит без температуры, но с кашлем и насморком. Пригожин сразу обратился за помощью к врачам, и самолечением не занимается.
«Мы интенсивно лечимся, самодеятельностью не занимаемся. Вы сами видите, что произошло с потрясающим спортсменом Романом Костомаровым. Знаете, со здоровьем не шутят», — отметил продюсер.
Предположительно, инфекцию Пригожин подхватил на премьере российского фильма в кинотеатре в центре Москвы. Тогда он вместе с супругой активно общался с коллегами и журналистами, будучи еще здоровым.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какое предсмертное желание Иосифа Пригожина раскрыла его жена Валерия.
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