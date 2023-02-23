Генсек НАТО заявил об истощении запасов стран альянса для поставок Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 79

Альянс нуждается в скорейшем наращивании производства. Неужели они не рассчитали и помогали киевскому режиму себе в убыток?

Генсек НАТО заявил об истощении запасов стран альянса для поставок Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jens Schicke

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

В НАТО заявили о серьезном ударе по запасам вооружения из-за военной помощи Киеву. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала Sky News призвал страны к наращиванию производства.

«Страны НАТО истощили запасы артснарядов для поставок на Украину и видят задачу в наращивании производства», — прокомментировал Столтенберг.

Ранее генеральный секретарь НАТО признался, что Западу не удалось достичь стабильного потока поставок артиллерийского оружия киевскому режиму.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Столтенберг назвал победу России на Украине реальнее, чем эскалацию конфликта из-за поставок оружия Киеву.

Тема:
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