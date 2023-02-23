Генсек НАТО заявил об истощении запасов стран альянса для поставок Украине
Альянс нуждается в скорейшем наращивании производства. Неужели они не рассчитали и помогали киевскому режиму себе в убыток?
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jens Schicke
В НАТО заявили о серьезном ударе по запасам вооружения из-за военной помощи Киеву. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала Sky News призвал страны к наращиванию производства.
«Страны НАТО истощили запасы артснарядов для поставок на Украину и видят задачу в наращивании производства», — прокомментировал Столтенберг.
Ранее генеральный секретарь НАТО признался, что Западу не удалось достичь стабильного потока поставок артиллерийского оружия киевскому режиму.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Столтенберг назвал победу России на Украине реальнее, чем эскалацию конфликта из-за поставок оружия Киеву.
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