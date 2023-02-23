Электроника или танки? Чем Китай поможет России в борьбе с США

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Военный обозреватель Алехин: Китай может помочь России новейшими технологиями

Электроника или танки? Чем Китай поможет России в борьбе с США

Фото: www.globallookpress.com / Christian Vorhofer

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Эксперт уверен, что вопрос помощи стоит на повестке дня. Особенно после визита главы китайской дипломатии Ван И в Москву.

Китай может помочь России необходимой и качественной электроникой вместо вооружения. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.

По его словам, во время телефонных разговоров с РФ, Китай, вероятнее всего, обсуждают вопросы СВО. Их помощь, считает эксперт, не может быть военной, а скорее всего технологической.

«То что окажет нам помощь Китай или нет — это дело исключительно России и Китая. Поэтому не стоит слушать заявления об этом западных политиков», — говорит Алехин.

По его мнению, все в скором времени официально сообщат, но уже по факту.

До этого стало известно, что Владимир Путин встретился с главным дипломатом Китая. Ван И приехал в Москву с визитом и переговорил с главой российского МИД и секретарем Совбеза нашей страны. Главной же темой на встрече с президентом был предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. После очередного обострения на границах отделившихся от Украины Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), над регионом навис риск гуманитарной катастрофы — из-за регулярных артобстрелов ВСУ по жилым районам главы ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью.

Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области уже находятся в составе России. Их присоединение к стране произошло после прошедших в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов по соответствующему вопросу.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что обсуждали Путин и Ван И в Кремле.

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