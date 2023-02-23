В Крыму приостановлено движение поездов из-за повреждения ж/д полотна

В Бахчисарайском районе Крыма приостановлено движение поездов из-за повреждения ж/д полотна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

Инцидент произошел в районе села Почтовое. В настоящее время организованы автобусы для транспортировки пассажиров в Симферополь.

На месте работает оперативная группа МЧС и ремонтная бригада.

По информации Минтранса Крыма, поврежденный участок железной дороги будет отремонтирован в течение нескольких часов. По данным МЧС, для этого привлечены 36 человек и 14 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в республике открылись все четыре полосы Крымского моста после проведенного ремонта.