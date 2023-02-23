Все четыре полосы Крымского моста открыты после проведенного ремонта

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 60

За процессом работ следила буквально вся страна. Сейчас обкатывается восстановленный участок, для большегрузов действуют ограничения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков; 5-tv.ru

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Все четыре полосы Крымского моста открыты после проведенного ремонта. Как сообщает корреспондент «Известий», работы заняли три месяца. Труд строителей оценил президент Владимир Путин.

«Поврежденную терактом часть Крымского моста не просто отремонтировали, а по сути заменили целиком», — передает с места событий корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

За процессом восстановления следила буквально вся страна. Сейчас обкатывается восстановленный участок, для большегрузов действуют ограничения. Фуры с длинномерами переправляются на пароме, а автомобили до 40 тонн, включая пассажирские автобусы, двигаются беспрепятственно в оба направления.

«Пятьсот рабочих в две смены трудились круглосуточно не только на самом мосту, но и в воздухе, и на море», — добавил Аксенов.

В октябре прошлого года на Крымском мосту произошел теракт, в результате которого были повреждены две полосы автомобильной ветки. Кроме того, пострадала железнодорожная часть. Ее обещают восстановить к сентябрю. Трагедия унесла жизни нескольких человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с восстановленной частью Крымского моста.

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