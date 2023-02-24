5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 24 февраля?

Пятница — день отдыха. Энергии вокруг уже очень мало, это может помешать быть активными и эффективными в каких-либо делах. Ваша деятельность в этот день будет основана на исключительно вашем собственном источнике питания.

Совет дня: найдите время для того, чтобы подзарядить батарейки через наслаждение прекрасным. Музеи, концерты, прогулки на природе помогут восстановить силы и найти ответы на сложные вопросы.

Предостережение дня: в пятницу не стоит ложиться под нож. Если есть возможность, то убедите своего лечащего врача перенести операцию на другую дату. Это касается только плановых вмешательств!

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.