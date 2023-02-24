Поработал — отдохни: китайский совет дня на пятницу, 24 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 18

Не тратьте силы попросту, в этот день их будет не так уже много.

Поработал — отдохни: китайский совет дня на пятницу, 24 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 24 февраля?

Пятница — день отдыха. Энергии вокруг уже очень мало, это может помешать быть активными и эффективными в каких-либо делах. Ваша деятельность в этот день будет основана на исключительно вашем собственном источнике питания.

Совет дня: найдите время для того, чтобы подзарядить батарейки через наслаждение прекрасным. Музеи, концерты, прогулки на природе помогут восстановить силы и найти ответы на сложные вопросы.

Предостережение дня: в пятницу не стоит ложиться под нож. Если есть возможность, то убедите своего лечащего врача перенести операцию на другую дату. Это касается только плановых вмешательств!

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
Поработал — отдохни: китайский совет дня на пятницу, 24 февраля

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