Фотовыставка «Освобождение. Сталинград» заработала в посольстве РФ в Вашингтоне

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Игорь Рязов
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Глава российской дипмиссии Анатолий Антонов напомнил, что раньше советские и американские солдаты вместе противостояли нацизму.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Фотовыставка «Освобождение. Сталинград» заработала в посольстве РФ в Вашингтоне. Ее открыл глава российской дипмиссии Анатолий Антонов.

Экспозицию подготовили МИА «Россия сегодня» и Президентский фонд культурных инициатив. На ней представлены эксклюзивные снимки, которые сделали военные корреспонденты Совинформбюро во время Сталинградской битвы и последующего освобождения СССР от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.

Во время мероприятия Анатолий Антонов обратился к собравшимся на выставке «Освобождение. Сталинград» гостям с небольшой речью.

«Позвольте поздравить вас с одним из самых почитаемых в России праздников — Днем защитника Отечества <…> Наши доблестные солдаты и офицеры отстояли Отчизну на Бородинском поле. В годы Великой Отечественной войны нанесли сокрушительное поражение нацизму. А сейчас продолжают спасать не только Россию, но и глобальную безопасность от „коричневой чумы“, корни которой проросли на украинской земле», — сказал Анатолий Антонов.

Сейчас между великими державами установилось недоверие, добавил дипломат. Оно приводит к распространению терроризма и оружия массового поражения. Россия старается решать возникающие проблемы мирным путем, однако натыкается на противодействие Запада, настаивающего на однополярном мироустройстве.

«Время покажет способность наших оппонентов к трезвому мышлению, предполагающему отказ от создания разделительных линий и начало работы по восстановлению стратегической стабильности, которая, как никогда, сегодня востребована в мире», — подчеркнул посол.

В заключение дипломат напомнил, что 25 апреля 1945 года состоялась встреча советских и американских войск на Эльбе. Тогда они вместе спасали человечество от нацизма, а память об этом продолжают бережно хранить ветераны обеих стран.

Ранее 5-tv.ru публиковал поздравление Владимира Путина с Днем защитника Отечества. В нем глава государства также отметил борьбу с нацизмом.

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