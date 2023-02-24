Warner Bros снимет полнометражные фильмы по «Властелину колец»

Американская кинокомпания Warner Bros снимет полнометражные фильмы по франшизе «Властелин колец», сообщает The Hollywood Reporter. Уже заключено официальное соглашение.

«Мы понимаем, насколько ценны предыдущие работы, и, вместе с нашими партнерами мы планируем не просто делать что-то новое, но и чтить при этом прошлое», — сообщил источник журналистам.

При обсуждении заявлялось, что события прошлых фильмов воспроизведены не будут, поэтому в новых работах можно рассчитывать на серьезные изменения. Один из обсуждаемых вариантов — картины, посвященные отдельным персонажам: Гендальфу, Бильбо или Алагорну. Какие-либо еще подробности о планах на грядущие экранизации не раскрываются.

В заявлении уточняется, что кинокомпания прекрасно осознает, что к будущим работам приковано невероятно пристальное внимание поклонников вселенной, которые искренне любят киносагу Питера Джексона.

Warner Bros является одним из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США. С середины 90-х стал ориентироваться на подростковую аудиторию и при помощи собственной телевизионной сети показывал такие сериалы как: «Седьмые небеса»; «Зачарованные»; «Тайны Смолвиля» и другие.

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