Warner Bros снимет полнометражные фильмы по «Властелину колец»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 25

Подробности не разглашаются, однако завесу тайны все же удалось немного приоткрыть.

Warner Bros снимет полнометражные фильмы по «Властелину колец»

Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

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Американская кинокомпания Warner Bros снимет полнометражные фильмы по франшизе «Властелин колец», сообщает The Hollywood Reporter. Уже заключено официальное соглашение.

«Мы понимаем, насколько ценны предыдущие работы, и, вместе с нашими партнерами мы планируем не просто делать что-то новое, но и чтить при этом прошлое», — сообщил источник журналистам.

При обсуждении заявлялось, что события прошлых фильмов воспроизведены не будут, поэтому в новых работах можно рассчитывать на серьезные изменения. Один из обсуждаемых вариантов — картины, посвященные отдельным персонажам: Гендальфу, Бильбо или Алагорну. Какие-либо еще подробности о планах на грядущие экранизации не раскрываются.

В заявлении уточняется, что кинокомпания прекрасно осознает, что к будущим работам приковано невероятно пристальное внимание поклонников вселенной, которые искренне любят киносагу Питера Джексона.

Warner Bros является одним из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США. С середины 90-х стал ориентироваться на подростковую аудиторию и при помощи собственной телевизионной сети показывал такие сериалы как: «Седьмые небеса»; «Зачарованные»; «Тайны Смолвиля» и другие.

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