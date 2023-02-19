Российский фильм о хоккее получил высокие рейтинги в Финляндии

Документальный фильм о советской хоккейной команде «Красная машина» получил высокие рейтинги на финском телевидении. Однако граждане неоднозначно отнеслись к российской спортивной хронике. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat.

Решение показа документального фильма «Чудеса на льду», снятого в 2015 году, было принято из-за высокого качества картины и важной темы, заявил директор финского канала Саша Инокен. Документальный фильм рассказывает об успешной хоккейной сборной СССР, известной всему миру как «Красная машина».

Проект привлек внимание многих — число просмотров составило более 150 тысяч. Однако реакция зрителей была неоднозначной. Некоторые посчитали его неуместным, ведь Россия продолжает проведение спецоперации на территории Украины.

Инокен отметил, что ему понятны негативные отзывы, однако, по его словам, остается важным открыто обсуждать проблемы, связанные с Россией. Он добавил, что фильм подтолкнул к диалогу. Директор телеканала считает, что участники советской сборной в прошлом боролись с политической системой, сейчас же, когда российских спортсменов не допускают до международных игр и соревнований, история повторяется.

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