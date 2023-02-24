Группировка «Южная» ВС РФ уничтожила около 240 боевиков ВСУ на донецком направлении

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Живой силе и технике противника было нанесено серьезное поражение.

Группировка «Южная» ВС РФ уничтожила около 240 боевиков ВСУ на донецком направлении

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские военные нанесли существенное поражение силам неприятеля на донецком направлении, сообщили на брифинге Минобороны.

По данным ведомства, по всей линии боевого соприкосновения было ликвидировано порядка 240 украинских военных.

Также сообщается об уничтожении значительного числа техники. По сообщению МО РФ, были уничтожены два танка, а также семь броневиков, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковая пушка Д-44.

Еще одной целью, которую поразили российские военные, стала американская артиллерийская система М777.

Тема:
Спецоперация
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