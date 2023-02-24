ФОМ представил результаты исследования о доверии россиян Путину

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33

ФОМ: более 80% россиян положительно оценивают работу Путина

ФОМ представил результаты исследования о доверии россиян Путину

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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О своем доверии российскому лидеру заявили подавляющее большинство граждан.

Фонд общественного мнения (ФОМ) провел опрос и выяснил, какой процент населения одобряет деятельность президента РФ Владимира Путина.

По данным статистики, 81% населения нашей страны одобряет то, что делает глава государства. При этом, уровень доверия президенту составил 78%. Также жителей России попросили оценить работу российского правительства: около 54% дали оценку «хорошо».

По традиции, оценили и работу главы правительства Михаила Мишустина. По итогу, 59% респондентов ответили «скорее хорошо».

Опрос проводился с 17 по 19 февраля 2023 года. Всего было опрошено 1500 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как уровень доверия к Путину превысил 79%.

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