ФОМ представил результаты исследования о доверии россиян Путину

О своем доверии российскому лидеру заявили подавляющее большинство граждан.

Фонд общественного мнения (ФОМ) провел опрос и выяснил, какой процент населения одобряет деятельность президента РФ Владимира Путина.

По данным статистики, 81% населения нашей страны одобряет то, что делает глава государства. При этом, уровень доверия президенту составил 78%. Также жителей России попросили оценить работу российского правительства: около 54% дали оценку «хорошо».

По традиции, оценили и работу главы правительства Михаила Мишустина. По итогу, 59% респондентов ответили «скорее хорошо».

Опрос проводился с 17 по 19 февраля 2023 года. Всего было опрошено 1500 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как уровень доверия к Путину превысил 79%.