ВЦИОМ: уровень доверия к Путину превысил 79%
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину превысил 79%
Фото: Метцель Михаил / ТАСС
Опрос проводился с 6 по 12 февраля. Как следует из данных, россияне не сомневаются в проводимой главой государства политике.
Оказалось, что президенту России Владимиру Путину доверяет большое количество россиян. Показатель был опубликован на сайте ВЦИОМ.
«На прямой вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 79,1% респондентов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за неделю доверие даже выросло.
Также людей спросили, доверяют ли они нашему правительству. Оказалось, что целых 50,5% — да. Более того, 52,8% очень высоко оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина.
Социологи проводили свой опрос среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
К слову, в ноябре фонд «Общественное мнение» проводил похожий опрос. Тогда уровень доверия к Путину составил 76%, а большинство россиян (77%) посчитали, что глава государства отлично справляется со своей работой.
Ранее 5-tv.ru рассказал об основных темах послания президента Федеральному собранию 2023 года.
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