ВЦИОМ: уровень доверия к Путину превысил 79%

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 30

ВЦИОМ: уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину превысил 79%

ВЦИОМ: уровень доверия к Путину превысил 79%

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Опрос проводился с 6 по 12 февраля. Как следует из данных, россияне не сомневаются в проводимой главой государства политике.

Оказалось, что президенту России Владимиру Путину доверяет большое количество россиян. Показатель был опубликован на сайте ВЦИОМ.

«На прямой вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 79,1% респондентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю доверие даже выросло.

Также людей спросили, доверяют ли они нашему правительству. Оказалось, что целых 50,5% — да. Более того, 52,8% очень высоко оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина.

Социологи проводили свой опрос среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

К слову, в ноябре фонд «Общественное мнение» проводил похожий опрос. Тогда уровень доверия к Путину составил 76%, а большинство россиян (77%) посчитали, что глава государства отлично справляется со своей работой.

Ранее 5-tv.ru рассказал об основных темах послания президента Федеральному собранию 2023 года.

-6° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
74.76
0.55 79.98
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:39
Не хватает эмоций: Зеленского взбесили слова Макрона о России
18:35
Суд Ростова-на-Дону приостановил работу компании по доставке еды после массовых отравлений
18:23
Масштабную смену командующих военными округами провели в России
18:16
«Предраковое состояние»: чем опасны новообразования Джо Байдена
18:08
ВЦИОМ: уровень доверия к Путину превысил 79%
17:55
Муки ни к чему: паллиативным пациентам станет проще получить обезболивающее

Сейчас читают

Ни с чем не сравнимо: в чем опасность новейшего российского дрона «Куб» для Запада
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве
Вода стоит в организме: врачи опасаются за состояние Романа Костомарова
Почему врачи лгут о безупречном здоровье Байдена и чем это может закончиться — мнение нарколога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023