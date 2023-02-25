Ольга Серябкина показала фигуру в мокром купальнике

Ольга Серябкина быстро восстановилась после родов без помощи таблеток для похудения.

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина показала фигуры в купальнике спустя два года после родов. Фото певицы демонстрирует издание Газета.ру.

«Эх, смотрю на алтайские фотки, особенно эти из бани, и понимаю, насколько важно отключаться от всех дел и отдыхать. Иногда хотя бы. Ну кайф же. Это я почему вспомнила — сижу в сауне дома, а виртуально там», — поделилась знаменитость.

На фото девушка предстает в мокром купальнике телесного цвета, который очень хорошо подчеркивает фигуру молодой мамы. Судя по всему, певица много времени уделяет физической форме.

Ольга Серябкина быстро восстановилась после родов без помощи таблеток для похудения. По словам певицы, она не переедает и не ест после шести.

«Держите ноги в тепле, живот в полуголоде, а голову в холоде, как говорил полководец Александр Суворов», — как-то заявляла певица.

В конце 2020 года артистка вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию. Он ранее работал в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. Начкебия занимался организацией мероприятий и раскручивал российских исполнителей, в число которых попала его будущая жена. Впоследствии он стал концертным директором певицы. В 2021 году у пары родился сын, мальчика назвали Лукой. В своем блоге Серябкина рассказала, что супруг был на родах и первым взял младенца на руки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Серябкина раскрыла свой секрет стройной фигуры.