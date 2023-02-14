Три важных пункта: Ольга Серябкина раскрыла свой секрет стройной фигуры

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 302

Певица Серябкина старается не есть после шести вечера ради стройной фигуры

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артистке 37 лет. Два года назад она впервые стала мамой, но достаточно быстро вернула себе былые формы. Как ей это удалось?

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина рассказала, какие способы ей помогают поддерживать фигуру. Артистке 37 лет, несколько лет назад она впервые стала мамой. Однако лишних килограммов на ее теле не заметить. Она достаточно быстро вернула былые формы и стала вновь носить обтягивающие и сексуальные платья.

«В холоде. Держите ноги в тепле, живот в полуголоде, а голову в холоде, как говорил полководец Александр Суворов. Никакие таблетки не принимаю, просто не ем после шести», — заявила знаменитость в комментарии для 5-tv.ru на гала-ужине премии «Виктория».

Однако не только отсутствие еды вечером сказалось на фигуре певицы. За беременность она набрала 15 килограммов. Но при этом не считала их лишними. И даже с рождением малыша позволяла себе кусочек торта, йогурт, кофе с коровьем молоком, бутерброд с сыром и маслом… Перестать есть вредные продукты ее заставил ребенок, который был на грудном вскармливании и испытывал после еды серьезные боли. Поэтому, поняв это, Серябкина вычеркнула из своего рациона все специи, а с ними и провоцирующие колики чеснок, лук, зелень. Также под запретом оказалась любая рыба и орехи. Кроме того, со временем она вернула тренировки.

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