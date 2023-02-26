Трамп заявил, что Байдену важнее Украина, чем пострадавший от химической аварии штат Огайо

Как только в новостях показали Байдена в Киеве, Дональд Трамп рванул в Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами, был пожар и утечка химикатов, экологии нанесен такой ущерб, что потребуются годы на ликвидацию последствий.

Трамп своей поездкой показал, что для него, Америка прежде всего. А не Украина. И эти два визита — в Огайо Трампа и Байдена на Украину — означают начало новой президентской гонки в США, хоть выборы и пройдут лишь в 2024 году.

«Я искренне надеюсь, что когда ваши депутаты, политики, включая Байдена, все-таки доберутся сюда, у них останется для вас немного денег после поездки на Украину», — заявил Трамп.