Трамп заявил, что Байдену важнее Украина, чем пострадавший от химической аварии штат Огайо

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Визит Трампа в Огайо дал старт новой президентской гонке в США.

Фото, видео: REUTERS / Alan Freed; 5-tv.ru

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Как только в новостях показали Байдена в Киеве, Дональд Трамп рванул в Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами, был пожар и утечка химикатов, экологии нанесен такой ущерб, что потребуются годы на ликвидацию последствий.

Трамп своей поездкой показал, что для него, Америка прежде всего. А не Украина. И эти два визита — в Огайо Трампа и Байдена на Украину — означают начало новой президентской гонки в США, хоть выборы и пройдут лишь в 2024 году.

«Я искренне надеюсь, что когда ваши депутаты, политики, включая Байдена, все-таки доберутся сюда, у них останется для вас немного денег после поездки на Украину», — заявил Трамп.

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