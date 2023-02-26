«Зашли в тупик»: Илья Авербух впервые раскрыл причины развода с Ириной Лобачевой

Знаменитость откровенно признался, что работа загубила его первый брак. Но была ли причина только в плотном графике?

Российский фигурист Илья Авербух впервые озвучил причины развода с Ириной Лобачевой. Напарники на льду не смогли сохранить семейную идиллию дома. Спортсмен рассказал правду об отношениях с первой женой в интервью для одного из проектов на You-Tube.

По словам Авербуха, они с бывшей супругой были слишком увлечены карьерой: он начал заниматься постановками ледовых шоу, а Лобачева стала тренером. Сильная загруженность на работе поспособствовала тому, что влюбленные начали отдаляться. Кроме того, добавил чемпион, у Ирины был роман с актером Дмитрием Марьяновым.

«Наши отношения с Ириной в какой-то момент зашли в абсолютный тупик. Если дом разрушен внутри, значит — все! Давайте освобождать место для того, с кем будут счастливы. Мы расстались. У каждого началась своя жизнь», — объяснил он.

Авербуха и Лобачеву свело фигурное катание. На протяжении нескольких лет они были партнерами в танцах на льду, после чего их отношения переросли на новый уровень и перестали быть только профессиональными. В 1995 году спортсмены поженились, однако спустя 12 лет звездный союз распался. У них остался общий ребенок — сын Мартин.

В 2020 году известный хореограф женился второй раз. Его избранницей стала актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли в сериале «Папины дочки». Несмотря на разницу в возрасте — Авербух старше супруги на 21 год, паре удалось построить счастливую семью. Вместе они воспитывают сына Льва.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илья Авербух честно рассказал об отношениях в семье.