«Одно большое мученье»: Авербух честно рассказал об отношениях в семье

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 3 343

Илья Авербух рассказал об отношениях с Лизой Арзамасовой

«Одно большое мученье»: Авербух честно рассказал об отношениях в семье

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитый фигурист считает, что брак — это наивысшая степень доверия.

Фигурист и продюсер Илья Авербух поделился подробностями личной жизни со звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой. Об отношении к изменам и подходу к собственному браку Авербух рассказал в одном из недавних интервью.

Фигурист высказался, что негативно относится к изменам и свободным отношениям. По его словам, это предательство, которое только разрушает все хорошее, что было между людьми.

«Первое, что мы чувствуем, когда узнаем про измену, это и есть самое настоящее. Дальше мы можем рассказывать, что, мол, есть огромная любовь, а здесь я просто по мелочи гажу. Это все стоит на очень зыбкой почве нечестности», — объяснил фигурист.

Авербух добавил, что обманывать двух женщин — это унизительная и эгоистичная позиция мужчины. По его словам, сам изменщик страдает от происходящего не меньше.

«Он и сам мучается от этого. Я вообще считаю, что все это — одно большое мучение», — сказал Авербух.

Хореограф танцевально-развлекательного проекта на льду считает, что самое главное для супругов — это научиться слышать друг друга и идти вместе одной дорогой. По мнению Авербуха, у них с «папиной дочкой» получилось построить счастливую семью.

«Брак — это наивысшая степень доверия друг другу. Мне многие скажут: в жизни так не бывает. Но над этим нужно работать. Могу сказать, что два года я счастлив в браке. У нас все получается пока. И я уверен, что это „пока“ будет всегда, потому что мы оба говорим и идем по этой дороге», — рассказал Авербух о своем умении слышать свою вторую половинку.

К слову, фигурист познакомился с Арзамасовой, когда ей было 15 лет. Она была самой юной участницей «Ледникового периода». По словам хореографа шоу, тогда он не видел в ней женщину и влюбился в актрису лишь спустя 10 лет, когда они встретились на светском мероприятии.

Несмотря на то, что фигурист старше Арзамасовой на 21 год, возрастной пропасти между ними он не замечает. Пара живет в счастливом браке с 2020 года и вместе воспитывает сына Льва. До свадьбы Арзамасова и Авербух тщательно скрывали отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 47-летний фигурист Илья Авербух решил доверить жену молодому олимпийскому чемпиону.

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