От каких нетипичных бытовых предметов нужно избавиться, чтобы не потерять здоровье?

Эзотерики перечислили четыре вещи, которые «программируют» на неудачи.

Бытовые предметы — это неотъемлемая часть нашей жизни. Однако и к ним нужно с особой аккуратностью и осторожностью. Даже в этом деле необходимы знания и опыт. От каких предметов следует незамедлительно избавиться, если они есть дома рассказало издание «Иносми».

Фарфоровая посуда

Во-первых, стоит обратить внимание на посуду с надглазурной росписью. Многие люди покупают фарфоровую посуду, потому что она вправду выглядит красиво и дорого. Производство глазурованной посуды различается в зависимости от технологии. Обычно применяют надглазурную и подглазурную роспись.

Надглазурная технология подразумевает нанесение красящего материала на поверхность глазурованного покрытия. Этот рисунок находится в верхних слоях покрытия посуды. Под воздействием трения или высокой температуры может происходить отделение краски. Если есть такая посуда на кухне, то стоит от нее отказаться, так как часто производители применяют дешевые химические пигменты, которые содержат большое количество тяжелых металлов, которые оказывают вредное воздействие на организм.

Напротив, посуда с технологией подглазурной росписью под воздействием внешних факторов не выделяет тяжелые металлы и является безопасной.

Чтобы отличить один вид росписи от другого, нужно потрогать предмет: посуда с надглазурной росписью на ощупь не будет гладкой и имеет выпуклые очертания.

Термокружки

Термокружки из промышленной нержавеющей стали содержат большое количество тяжелых металлов и обладают низкой коррозионной стойкостью. На самом деле горячая вода, постоявшая в такой кружке, становится токсичной.

Поэтому, если есть термокружки из нержавеющей стали промышленных классов 201 и 202, то нужно немедленно выкинуть их.

Чтобы не ошибиться при покупке, нужно проверить наличие маркировок 304/316 или 304L/316L. И предпочитать надежные торговые марки.

Лучше всего не приобретать термокружки в интернет-магазинах за сто-двести рублей. За такие деньги продукт не будет качественным.

Заплесневелые палочки для еды из бамбука и дерева

На кухне иногда можно встретить бамбуковые палочки, которые остались после доставки роллов. Этими предметами люди пользуются годами и почему-то хранят и не выкидывают. Однако при наличии следов плесени от них необходимо избавиться, так как они могут вызвать расстройство пищеварения или какое-либо другое заболевание. Замена палочек или посуды из дерево обходится недорого.

Долго используемые зубные щетки

Многие стоматологи рекомендуют периодически менять зубные щетки. Во-первых, в нашей полости много бактерий, которые переходят на зубную щетку во время чистки зубов. Даже если зубные щетки стоят далеко от унитаза, они контактируют с воздухом, в котором летают различные бактерии, которые попадают на щеточки. Также влажная комната — это благоприятная среда для размножения патогенных микроорганизмов.

Остатки пищи на зубной щетке и сахароза, которое содержится в зубной пасте, обеспечивают питательные вещества для размножения бактерий.

Бактерии могут нанести вред зубам и полости рта, вызвать неприятный запах изо рта, сделать десны более уязвимыми и вызвать боль в животе.

Чем дольше человек используется щетка, тем больше бактерий появляется в щетинках. Оптимальная частоты замены — каждые два-три месяца. Также врачи отмечают, что если человек недавно болел простудным заболеванием, то следует провести обработку зубной щетки или заменить ее новой после выздоровления, так как из-за бактерий инфекция может возобновиться. Для обработки потребуется 75%-ный спирт.

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