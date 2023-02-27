В России хотят ввести сертификаты на новорожденных

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Рассчитывать на помощь смогут семьи с низким доходом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

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Еще одна мера поддержки для семей с детьми может появиться в России. Депутаты предлагают ввести сертификаты на новорожденных.

Родители смогут рассчитывать на помощь, если их доходы ниже двух прожиточных минимумов в регионе. Потратить сертификат можно будет на детские товары, сумму хотят устанавливать в зависимости от цен. Пока речь идет примерно о 30 тысячах рублей.

В этом году единовременное пособие при рождении ребенка составляет чуть больше 20 тысяч, и этого не всегда хватает, чтобы купить самое необходимое.

Кстати, подобную меру уже реализуют в столице. Москвичи при рождении ребенка могут выбрать подарочный набор или деньги — на покупки дается 20 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что оформление инвалидности планируют сделать дистанционным.

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