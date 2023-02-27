Оформление инвалидности планируют сделать дистанционным

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Можно будет дистанционно обжаловать диагноз. Это нужно тем, кто не согласен с заключением МСЭ.

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Россияне смогут дистанционно опротестовать диагноз по инвалидности. Это нужно тем, кто не согласен с заключением врачей из поликлиник, от решения которых зависит размер пособий.

Как выяснили «Известия», с 1 июня начнет действовать новый порядок обращения к специалистам федерального бюро Медико-социальной экспертизы. Больше не надо будет лично ехать в региональный центр или Москву.

На обжалование диагноза людям с ограничениями по здоровью будет даваться месяц. А подать заявление на проведение повторной экспертизы можно через портал Госуслуг.

Ранее 5-tv.ru писал, насколько вырастут пособия и выплаты в России с 1 февраля.

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