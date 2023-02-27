Могут ли новые санкции США оставить Россию без iPhone? — мнение экспертов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18

Эксперты объяснили, может ли Россия остаться без гаджетов Apple

Могут ли новые санкции США оставить Россию без iPhone? — мнение экспертов

Фото: www.globallookpress.com / Wang Gang

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Теперь в страну из США не будут напрямую поставляться холодильники, кондиционеры, посудомоечные машины и другие элементы бытовой роскоши. Но разве они когда-то поставлялись?

На Западе приняли новые антироссийские санкции, однако в этот раз ограничения коснулись не только поставок техники для промышленного сектора. Американский Минторг запретил экспорт бытовой техники и гаджетов в Россию. Ограничения на ввоз крупной техники, произведенной в США, не сильно напугал россиян, но запрет на поставки смартфонов дороже 300 долларов заставил многих понервничать. Сайт KP.RU разобрался, могут ли почитатели американских iPhonе остаться без яблочных гаджетов.

Компания Apple ушла из России после начала спецоперации, однако пользователи их товаров даже не ощутили на себе решения руководства. iPhonе продолжают появляться на российских прилавках благодаря параллельному импорту — официально, но без согласия производителя.

Экономист Василий Колташов рассказал изданию, что решение Минторга США не повлияет на этот поток. По его словам, Россия и без новых ограничений получала долю товаров из США через Китай.

«То, что нам нужно, мы приобретаем параллельным импортом. Так что волноваться нам не нужно — не останемся без пылесосов!» — сообщил эксперт.

Аналитик Mobile Research Group Константин Иванов считает, что новые ограничения никак не повлияют на ситуацию на рынке — прямых поставок как не было, так и не будет. Он добавил, что сильно сомневается в том, что американская компания запретит продажу своих устройств третьим странам, которые и занимаются перепродажей.

Иванов предположил, что США копят ограничительные меры «для отчетности», однако ближайшие месяцы они никак на ситуацию повлиять не смогут.

Ранее 5-tv.ru писал, как Москва адаптировала экономику на фоне санкций.

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